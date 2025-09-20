Vieira glänzt in neuer Rolle – und wird von allen Seite beim HSV kräftig gefeiert

Als Fabio Vieira nach 79 Minuten beim 2:1-Erfolg gegen Heidenheim ausgewechselt wurde, erhoben sich zahlreiche Zuschauer im Volksparkstadion von ihren Sitzen und feierten den Portugiesen. Stadionsprecher Christian Stübinger fragte sich, wann er zuletzt so einen Spieler im HSV-Trikot gesehen hatte. Das war vielleicht ein wenig übertrieben. Seinen Stempel hatte Vieira dem Spiel aber allemal aufgedrückt. Er glänzte gegen Heidenheim in neuer Rolle und brachte die Offensive der Hamburger endlich in Schwung.

„Ich bin sehr glücklich. Das haben wir für die Mannschaft, für den Verein und für die Fans gebraucht. Die Unterstützung war fantastisch und der Sieg sehr wichtig. Genau das brauchen wir, um besser zu werden und mehr Selbstvertrauen zu bekommen“, sagte Vieira nach dem Abpfiff. Für den Offensivspieler war es das HSV-Debüt im Volksparkstadion. Anders als eine Woche zuvor beim 0:5 in München, wo er vor allem über die rechte Seite kam, durfte Vieira gegen Heidenheim im Zentrum ran. Das tat dem HSV-Spiel und seinen Mitspielern sichtlich gut.

Vieira lenkte das HSV-Spiel im Mittelfeld

Wenn es nach vorne gefährlich wurde, war Vieira fast immer beteiligt. Der 25-Jährige lenkte den Auftritt der Hamburger, war ständig anspielbar und initiierte zahlreiche gute Offensivaktionen. Dazu kommunizierte er auf dem Platz viel mit Worten und Gesten. „Ich versuche, zu helfen. Sie brauchen mich und ich brauche sie. Wir versuchen, als Team zu spielen. Wenn uns das gelingt, bin auch ich glücklich.“ Gleiches gilt für seine zentrale Rolle auf dem Rasen. Auf die Frage, ob ihm das gefallen habe, antwortete die Arsenal-Leihgabe: „Ja“, fügte aber auch hinzu: „Ich kann überall spielen, wo der Trainer will, dass ich spiele. Ich will einfach dem Team helfen, unsere Ziele zu erreichen und besser zu werden.“

Das hat Vieira gegen Heidenheim geschafft. Das sahen auch seine Mitspieler so. Rayan Philippe meinte: „Was soll ich sagen? Er ist ein unfassbar guter Spieler. Es ist eine neue Position für ihn, aber ich glaube, so passt es besser zu ihm.“ Trainer Merlin Polzin erklärte: „Fabio ist ein Spieler, der definitiv den Unterschied machen kann. Das hat man gegen Heidenheim gesehen. Er schafft es immer wieder, seine Mitspieler einzusetzen. Aus der Zentrale kann er noch mehr das Spiel gestalten.“

Klingt ganz danach, als ob Vieira künftig häufiger auf dieser Position auflaufen wird. Alles andere wäre eine Überraschung. Der Portugiese würde es auf jeden Fall gerne machen – nicht nur so wie gegen Heidenheim, sondern noch besser. „Jedes Team auf der Welt muss sich stetig verbessern. Es gibt keine perfekten Mannschaften. Wir müssen uns verbessern und wir werden weiter daran arbeiten. Erst mal wollen wir aber diesen Sieg auch ein bisschen genießen.“