Victoria Schulz fliegt vom Platz – HSV-Frauen unterliegen Freiburg

Es hätte mit Blick auf die Tabelle ein echter Befreiungsschlag werden können, am Ende unterlagen die HSV-Frauen dem SC Freiburg aber trotz einer couragierten Leistung mit 0:2. Dabei bewiesen die Hamburgerinnen in Unterzahl eine starke Mentalität, hatten aber letztlich – wie schon im Hinspiel – das Glück nicht auf ihrer Seite.

Dabei konnte die Partie in den ersten Minuten bei bitterkalten Temperaturen – zu Spielbeginn zeigte das Thermometer -5 Grad an – den 3367 Zuschauenden im Volksparkstadion nur wenig Herzerwärmendes bieten. Der HSV wurde in der Anfangsphase lediglich mit zwei Distanzschüssen von Neu-Stürmerin Camilla Linberg (2.) und Magou Doucouré (5.) offensiv vorstellig, auf der Gegenseite wurde es einzig nach einem Kopfball von Svenja Fölmli ansatzweise gefährlich (3.).

Bundesliga: HSV-Frauen verlieren gegen Freiburg

In der Folge schlug das Pendel jedoch zunehmend zugunsten der Freiburgerinnen aus, bei den HSV-Frauen hingegen war das Leder nach Ballgewinn zu schnell wieder weg. So entstand bei den Hamburgerinnen kaum mal ein strukturiert vorgetragener Angriff, während die Gästinnen einen Standard zur Führung nutzen: Fölmli legte ab auf Julia Stierli, die nur noch einschieben brauchte (25.). Die neue Keeperin Lea Paulick verhinderte gegen Lisa Kolb (23.) und Selina Vobian (29.) Schlimmeres. Es war kein guter erster Durchgang der Mannschaft von Trainerin Liese Brancão.

Und nach dem Seitenwechsel wurde es nicht besser, im Gegenteil: Die HSV-Frauen erwischten einen Horror-Start. Keine Minute war nach Wiederanpfiff gespielt, als Victoria Schulz Fölmli per gestrecktem Bein ungestüm am Durchbruch hinderte und von Schiedsrichterin Julia Boike vom Platz gestellt wurde.

HSV nach Platzverweis für Victoria Schulz verbessert

Das Kuriose: Auf den Platzverweis folgte die beste Phase der Hamburgerinnen! Svea Stoldt sagte später dazu: „Ab dem Moment wussten wir: Wir kämpfen jetzt für alle – für die Fans, für Vicky!“ Fortan rannte der HSV an, vor allem Sophie Hillebrand und Lotta Wrede sorgten über die Flügel immer wieder für Gefahr. Einzig: Echte Torchancen sprangen nur selten heraus. Ein in höchster Not geblockter Schuss von Maria Mikolajova (62.) war da noch das Gefährlichste.

Und so kam es, wie es kommen musste: Mitten in die bis dahin andauernde Druckphase des HSV hinein nutzten die Freiburgerinnen einen der seltenen Gegenstöße für die Entscheidung, nach einem Zuspiel von der Außenbahn brauchte Fölmli im Strafraum nur noch einschieben (82.). Ein Nackenschlag, von dem sich die HSV-Frauen nicht mehr erholten. Die Niederlage war besiegelt.

Das Fazit von Trainerin Liese Brancao: „In der ersten Halbzeit waren wir zu weit weg vom Gegner, haben zu viele Räume gegeben, hatten keinen Zugriff. Es hat ein bisschen die Überzeugung und Aggressivität gefehlt. In der zweiten Halbzeit haben wir Charakter gezeigt mit einer Spielerin weniger.“ Am kommenden Sonntag (14 Uhr) kommt es für die HSV-Frauen abermals im Volkspark zum extrem wichtigen Keller-Krimi gegen RB Leipzig.