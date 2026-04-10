VfB Stuttgart gegen HSV: Hier sehen Sie das Spiel live im TV

Der HSV ist noch nicht ganz befreit vom Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga. Für die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin geht es weiterhin um wichtige Punkte in der Saison-Endphase. Am 29. Spieltag sind die Hamburger nun zu Gast beim Spitzenteam VfB Stuttgart in der MHP Arena. Fans, die kein Ticket haben oder die weite Reise nicht antreten, können das Spiel trotzdem verfolgen. Hier erfahren Sie, wie Sie die Partie am Sonntag bei Sky, DAZN & Co. live im TV und im Stream sehen können.

Anpfiff des Spiels zwischen dem VfB Stuttgart und dem HSV ist am Sonntag, den 12. April 2026, um 17.30 Uhr in der MHP Arena in Stuttgart. Die Partie wird nicht im Free-TV zu sehen sein, es gibt keine kostenlose Übertragung im Fernsehen. Stattdessen zeigt DAZN das Spiel live und exklusiv im Pay-TV und im Livestream. Dafür benötigen Sie ein Abo. Einen Livestream bei Sky, WOW, Magenta TV, Amazon Prime oder Disney Plus gibt es nicht.

HSV-Spiel beim VfB Stuttgart live im TV bei DAZN

Die Übertragung bei DAZN beginnt am Sonntag um 16.45 Uhr auf dem TV-Sender von DAZN und im Stream. Dort wird es eine Dreiviertelstunde vor Anstoß ausführliche Vorberichte zum VfB Stuttgart und zum HSV geben. Um 17 Uhr startet dann die intensive Vorberichterstattung bei DAZN. Es wird auch eine FanZone geben, in der die Nutzer per Chat miteinander interagieren können.

Im Hinspiel gegen Stuttgart erzielte Fábio Vieira (Mitte) ganz spät das 2:1-Siegtor für den HSV. WITTERS Im Hinspiel gegen Stuttgart erzielte Fábio Vieira (Mitte) ganz spät das 2:1-Siegtor für den HSV.

Das Spiel wird dann ab 17.30 Uhr live bei DAZN zu sehen sein. Moderator im Studio ist Jochen Stutzky, Experte ist der ehemalige Fußball-Bundesliga-Profi Nils Petersen. Live-Kommentator ist Max Siebald. Zusätzlich gibt es auch während der Partie die DAZN FanZone für Fans und Zuschauer. Im Radio läuft eine Live-Reportage bei der ARD-Sportschau, in der ARD-Audiothek und im Webradio sowie beim HSVnetradio.

Direkt im Anschluss an das Spiel zwischen Stuttgart und dem Hamburger SV zeigt DAZN ausführliche Nachberichte, Analysen, Interviews mit Spielern und Highlights. Unmittelbar nach Abpfiff gibt es bei RTL Plus (RTL+) eine Zusammenfassung mit allen Toren und Höhepunkten. Im Free-TV ist erst um 21.15 Uhr ein Zusammenschnitt der Partie in der ARD zu sehen. Ab Montag präsentieren das ZDF und andere Medien dann kurze Clips von allen Spielen in sozialen Netzwerken wie TikTok oder Instagram.

VfB Stuttgart – HSV: Alle Infos im Überblick

Saison : Fußball-Bundesliga 2025/26, 29. Spieltag

: Fußball-Bundesliga 2025/26, 29. Spieltag Datum : Sonntag, 12. April 2026

: Sonntag, 12. April 2026 Spielort : MHP Arena, Mercedesstraße 87, 70372 Stuttgart

: MHP Arena, Mercedesstraße 87, 70372 Stuttgart Anpfiff : 17.30 Uhr

: 17.30 Uhr Free-TV : keine Übertragung im Fernsehen

: keine Übertragung im Fernsehen Pay-TV : DAZN (Abo)

: DAZN (Abo) Stream / Livestream : DAZN (Abo)

: DAZN (Abo) Highlights: RTL+ (nach Spielende), ARD (Sonntagabend)

Wenn Sie das HSV-Spiel nicht live im TV sehen können oder kein Abo bei DAZN haben, können Sie die Partie beim VfB Stuttgart stattdessen kostenlos im Liveticker verfolgen. Bei MOPO.de erfahren Sie per Computer, Laptop, Tablet oder Smartphone alle wichtigen Highlights live und kostenfrei. Unser Ticker-Reporter meldet sich am Sonntag rund eine Stunde vor Anpfiff ab 16.30 Uhr ganz aktuell mit der Startelf beider Mannschaften.

Wer spielt? Wer fällt aus? Die möglichen Aufstellungen

Beide Trainer werden sehr wahrscheinlich ihre besten Spieler aufs Feld schicken. Die Startelf wird daher auf beiden Seiten aus den Topstars bestehen. Beim HSV fehlt allerdings Miro Muheim mit einer Rot-Sperre. Nach den Eindrücken aus dem Training in dieser Woche lassen sich die folgenden Aufstellungen vermuten:

HSV: Heuer Fernandes – Omari, Vuskovic, Torunarigha – Mikelbrencis, Remberg, Sambi Lokonga, Baldé – Vieira, Königsdörffer, Otele; Trainer: Polzin

VfB Stuttgart: Nübel – Jeltsch, Chabot, Hendriks – Leweling, Chema, Stiller, Mittelstädt – Undav, El Khannouss – Demirovic; Trainer: Hoeneß

Ausfälle: Muheim (Rot-Sperre), Capaldo (Bauchmuskelverletzung), Dompé (Fußverletzung), Røssing-Lelesiit (Syndesmoseriss), Poulsen (angeschlagen) / Karazor (Sperre nach 5. Gelber Karte)

Bilanz: Wie stehen die Chancen heute für den HSV?

Gegen den VfB Stuttgart hat der HSV auf dem Papier eine eher geringe Chance zu gewinnen. In der Tabelle liegen die Hamburger nur im Mittelfeld auf Platz elf, während die Stuttgarter auf Rang drei um den Einzug in die Champions League kämpfen. Die Rothosen haben es in den vergangenen Wochen aber geschafft, sich einen Vorsprung auf die Abstiegsplätze zu erarbeiten, und dürfen sich begründete Hoffnungen auf den Klassenerhalt in der Bundesliga machen. Dennoch braucht Hamburg weiterhin jeden Punkt im Endspurt dieser Saison.

2023 verlor der HSV eine emotionale Relegation gegen den VfB Stuttgart klar mit 0:3 und 1:3. WITTERS 2023 verlor der HSV eine emotionale Relegation gegen den VfB Stuttgart klar mit 0:3 und 1:3.

Das Duell gehört zu einem Klassiker im deutschen Fußball. In der Vergangenheit hat es bereits 120 Spiele zwischen den beiden Teams in der Bundesliga, in der 2. Liga, im DFB-Pokal, in der Oberliga-Endrunde und in der Relegation gegeben. Die Bilanz ist dabei sehr ausgeglichen: Der HSV feierte 47 Siege, Stuttgart gewann 49 Partien, dazu gab es 24 Unentschieden. Im Gedächtnis geblieben sind den Fans vor allem die beiden Relegationsspiele 2023, als der HSV knapp am Aufstieg in die Bundesliga gescheitert war, und das fulminante 6:2 im heimischen Volksparkstadion nach dem Abstieg in die 2. Liga.

Die zehn letzten Spiele in der Bundesliga im Überblick