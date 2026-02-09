Vertragsgipfel nach Glanzleistung: Verlängert Heuer Fernandes jetzt beim HSV?

Nach eher lockeren Vorgesprächen werden sich die HSV-Bosse in Kürze mit Daniel Heuer Fernandes an einen Tisch setzen, um über die Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrages zu sprechen. Durchaus möglich, dass dem Verein etwas intensivere Gespräche bevorstehen, denn der Keeper dürfte um seinen Wert für den Aufsteiger wissen. Beim 2:0 in Heidenheim bot Heuer Fernandes eine bärenstarke Leistung, hielt zum dritten Mal in den vergangenen vier Spielen seinen Kasten sauber und bringt sich damit mehr und mehr in eine exzellente Verhandlungsposition.

Kurz bevor der Mannschaftsbus des HSV Heidenheim am Samstagabend verließ, war es aus Merlin Polzins Sicht an der Zeit, einen seiner Spieler besonders hervorzuheben. „Wir können uns bei Ferro bedanken, dass er uns im Spiel gehalten hat“, merkte der Trainer an. „Wir hatten einen überragenden Torwart auf unserer Seite und massig Glück, dass Ferro einen Sahnetag erwischt hat, um alles wegzufischen.“

HSV-Keeper Heuer Fernandes parierte in Heidenheim stark

Polzin meinte vor allem die Phase Mitte der zweiten Hälfte, als Heuer Fernandes die gefährlichen Kopfbälle von Mainka (67.), Gimber (76.) und Dinkci (77.) entschärfte und so Hamburgs 1:0-Führung rettete. Bereits in der Anfangsphase hatte er gut gegen Dorsch pariert (5.).

Wie stark der HSV-Schlussmann am Samstag drauf war, verdeutlicht der Blick auf die xGoals-Statistik, die widerspiegelt, wie viele Treffer ein Team aufgrund seiner Chancen eigentlich hätte erzielen sollen. Da lag Heidenheim mit 1,94 Treffern gegenüber 1,63 des HSV sogar vorn. Von der MOPO gab es für seine Paraden die Note 1,5. Das Fachmagazin „Kicker“ führt Heuer Fernandes (Gesamtnote: 2,75) nun sogar als den notenbesten Schlussmann der Bundesliga.

Heuer Fernandes lobte seine HSV-Kollegen

Sich für Glanzleistungen feiern zu lassen, war allerdings noch nie Heuer Fernandes Art, dieser Linie blieb er auch diesmal treu. „Natürlich bin froh, dass ich der Mannschaft so wieder helfen konnte“, ließ der 33-Jährige wissen, um dann schnell von sich abzulenken: „Dass der Gegner auch eine Drangphase haben würde, war klar.“ In so einem Spiel brauche man dann zwingend ein zweites Tor, „das ist uns auch gelungen. Deswegen bin ich zufrieden mit der Leistung. Die brauchte es, damit du als Sieger vom Platz gehst.“

Große Freude nach dem Sieg: HSV-Trainer Merlin Polzin (r.) beglückwünscht Keeper Daniel Heuer Fernandes. imago/Sven Simon Große Freude nach dem Sieg: HSV-Trainer Merlin Polzin (r.) beglückwünscht Keeper Daniel Heuer Fernandes.

Dass der HSV nach bislang 20 absolvierten Spielen (die Nachholpartie gegen Leverkusen steigt am 4. März) klar auf Kurs Klassenerhalt liegt, verdankt der Aufsteiger nicht zuletzt seinem Keeper. Sechsmal bereits blieb Heuer Fernandes in dieser Saison ohne Gegentor, liegt damit auf Rang fünf aller Bundesliga-Keeper. In diesem Kalenderjahr konnten ihn nur die Bayern beim 2:2 bezwingen. Gladbach (0:0), St. Pauli (0:0) und nun Heidenheim bissen sich an ihm die Zähne aus.

HSV-Ersatzkeeper Tangvik soll im Sommer faire Chance erhalten

Dennoch ist auch weiterhin nicht geklärt, wie es um die Zukunft des Torwarts in Hamburg bestellt ist. Im Laufe dieses Monats sollen die Gespräche über eine mögliche Verlängerung des Vertrages vertieft werden. Grundsätzlich herrscht beidseitig Interesse an einer Ausweitung der Zusammenarbeit, die im Sommer 2019 begann. Allerdings erhofft sich der HSV, dass der gerade verpflichtete Sander Tangvik (23/kam für 2,6 Millionen Euro aus Trondheim) im Sommer in den Kampf um die Nummer eins eingreifen wird.

Klar ist auch, dass die Zahlen in Heuer Fernandes‘ Vertrag angepasst werden müssten. Der Keeper hat bislang eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er in der Bundesliga angekommen ist und steht mit nun 33 Jahren vor seinem wohl letzten richtig großen Profivertrag. Eine monatelange Hängepartie ist allerdings nicht zu erwarten.