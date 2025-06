Vertrag läuft aus: HSV-Rekord-Profi vor dem Abschied aus Hamburg?

Er wird den 13. August 2022 niemals vergessen. 16 Jahre und 359 Tage war Omar Megeed alt, als er beim 2:0 des HSV in Bielefeld eingewechselt wurde und zum bis heute jüngsten HSV-Profi aller Zeiten avancierte. Ihm könnte die Zukunft gehören, so die große Hoffnung. Knapp drei Jahre später bleibt festzustellen: Jung ist Megeed noch immer, die erhoffte große Karriere blieb bislang allerdings aus. Und ob der Ägypter überhaupt noch mal für den HSV auflaufen wird, ist offen.

Ende Juni läuft der Vertrag des Talents aus, noch ist nicht klar, ob Megeed einen neuen Kontrakt unterschreiben wird. Nach MOPO-Informationen befinden sich beide Seiten zwar in aussichtsreichen Gesprächen. Für Megeed geht es allerdings auch um eine Grundsatzentscheidung: Traut er sich den großen Sprung beim HSV noch zu? Oder will er sein Glück bei einem anderen Verein versuchen?

HSV würde Omar Megeed weiter für die U21 behalten

Der HSV würde den 19-Jährigen offenbar gern ein weiteres Jahr an sich binden, sieht Megeeds Zukunft aber auch weiterhin in der U21. Dort spielte der frühere Junioren-Nationalspieler (zwei Einsätze) zuletzt häufig passabel, kam in der vergangenen Saison auf 31 Einsätze (ein Tor, neun Vorlagen).

Ob Megeed künftig auch weiterhin regelmäßig bei den Profis mittrainieren dürfte, ist allerdings fraglich. Die Tendenz des Wilhelmsburgers geht dennoch in Richtung einer Verlängerung beim HSV – und der Hoffnung auf eine letzte Chance bei seinem Herzensklub.