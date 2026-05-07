Vertrag ist schon ausgehandelt: HSV verlängert mit Abwehr-Talent

Nicht nur in Sachen Transfers hat Claus Costa derzeit einiges zu tun, der HSV-Sportdirektor beackert auch im eigenen Laden mehrere Kader-Baustellen. Aktuell spricht der 41-Jährige mit mehreren Profis über eine Verlängerung ihrer Verträge. Doch während bei Daniel Heuer Fernandes, Ransford Königsdörffer und William Mikelbrencis weiterhin keine unmittelbare Einigung bevorsteht, wird mit Shafiq Nandja ein Talent in Kürze im Volkspark verlängern.

Auf seinen ersten Einsatz bei den Profis muss Nandja zwar noch warten, nah dran war der 19-Jährige aber schon mehrfach. Bei den vergangenen fünf Partien zählte er viermal zum Spieltagskader, nur zuletzt beim 2:1 in Frankfurt fehlte er. Nun wird der HSV die Entwicklung seines Eigengewächses (kam 2018 vom Harburger Türksport) mit einem neuen Vierjahreskontrakt belohnen.

Nandja wechselte 2018 in den HSV-Nachwuchs

Zeitnah soll Nandja seinen ersten Profivertrag im Volkspark unterschreiben. Die Angelegenheit gilt als ausverhandelt und könnte sogar noch vor dem Heimspiel der Profis am Sonntag (15.30 Uhr, Liveticker auf mopo.de) gegen Freiburg vollzogen werden.

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Was hat der HSV mit Nandja vor? Der 1,86 Meter große Innenverteidiger bringt gute Voraussetzungen mit, der Verein traut ihm eine Entwicklung hin zum Bundesligaspieler zu. Beim HSV trainiert er bei den Profis, ist zudem Stammkraft im Regionalliga-Team. Für die U21 bestritt Nandja in dieser Saison bislang 24 Einsätze (ein Tor, eine Vorlage). Offen ist allerdings noch, ob er im Sommer verliehen werden soll, um mehr Spielpraxis auf höherem Niveau sammeln zu können. Noch könnte die Konkurrenz im Profikader zu groß sein.

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Nandja ist eines von drei HSV-Talenten, an dessen vertraglicher Zukunft derzeit gearbeitet wird. Für U17-Weltmeister Bilal Yalcinkaya sucht man einen Verein, bei dem der 20-Jährige ab Sommer die nächsten Entwicklungsschritte machen soll. Fabio Baldé hingegen könnte dem HSV sogar die Kasse füllen. Der U20-Nationalspieler Portugals steht auf dem Zettel mehrerer Vereine. Bei einem passenden Angebot, das im Bereich von mehreren Millionen Euro liegen sollte, wäre der HSV bereit, Baldé abzugeben.