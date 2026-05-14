Verrückte Tour: HSV-Trainer feiern plötzlich mit Barcelona die Meisterschaft

Von einer Sause direkt zur nächsten. So erging es Merlin Polzin und seinem Staff zum Wochenstart. Nachdem der Chefcoach des HSV und sein Trainerstab am Sonntag mit dem 3:2 gegen Freiburg einen rauschenden Heimspiel-Abschluss gefeiert hatten, kamen sie tags darauf in Barcelona aus dem Staunen nicht mehr heraus. Denn plötzlich waren sie mittendrin in Barças Meisterschafts-Feierlichkeiten …

Montagfrüh hatten sich Polzin und sein Staff auf den Weg in die katalonische Metropole gemacht, um dort eineinhalb Tage lang auszuspannen. Ein Trip, der eine Belohnung für die Arbeit dieser Saison war, der zugleich aber auch der Vorbereitung auf die anstehende Spielzeit diente. In Barcelona zogen die HSV-Trainer eine erste Bilanz dieser Bundesliga-Saison, die am Samstag (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) in Leverkusen mit dem souveränen Erreichen des Klassenerhalts enden wird.

Polzins HSV-Stab beobachtete die Bus-Party von Barça

Gut für Polzin und seinen Mitstreiter: Das Timing für den Auslandstrip war perfekt. Am Sonntagabend hatte der FC Barcelona durch sein 2:0 gegen Real Madrid vorzeitig den Gewinn der spanischen Meisterschaft klargemacht. Tags darauf düsten die Stars um Lamine Yamal mit einem offenen Bus durch die Innenstadt und ließen sich von den Fans feiern. Die Route führte direkt vorbei an dem Hotel, in dem der HSV-Stab untergebracht war, der von oben den Blick auf das bunte Treiben genoss.

Auch Sven Höh, Merlin Polzin und Loic Favé (v.l.) ließen sich beim letzten HSV-Heimspiel vor der Nordtribüne feiern. imago images/Susanne Hübner Auch Sven Höh, Merlin Polzin und Loic Favé (v.l.) ließen sich beim letzten HSV-Heimspiel vor der Nordtribüne feiern.

Dabei aber blieb es nicht. Die Hamburger hatten auch privaten Kontakt zu Barças Trainerteam und nutzten ihren guten Draht. Assistenzcoach Richard Krohn und Barcelonas Torwart-Trainer Toni Tapalović erwarben im Vorjahr gemeinsam die A-Lizenz beim DFB. Polzin hospitierte 2024, im Rahmen seiner Pro-Lizenz, eine Zeit lang bei Barça und schaute Cheftrainer Hansi Flick über die Schulter. Zudem pflegt Barças Assistent Heiko Westermann gute Drähte zu seinem Ex-Klub HSV.

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Für Polzin und Co. stand in Barcelona der Spaß im Vordergrund. In den Tagen nach dem Leverkusen-Spiel aber wird es noch zahlreiche Gespräche und Analysen geben. „Dann geht es darum, zu überlegen: Was von dem, was wir uns vorgenommen hatten, hat gut funktioniert, und was möchten wir anpassen?“, erklärt Assistenztrainer Loic Favé. Erst danach werden auch die HSV-Trainer in ihren verdienten Sommerurlaub starten.