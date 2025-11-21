mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Co-Trainer Richard Krohn gibt Anweisungen im HSV-Training

Assistent Richard Krohn (30) kümmert sich beim HSV um die Analyse der Gegner, um die Arbeit mit den Stürmern und die Trainingsvorbereitung. Foto: WITTERS

paidVerbotenes Handyklingeln und Deal mit der Frau: Krohn erklärt sein HSV-Leben

kommentar icon
arrow down

In der Länderspielpause kam Richard Krohn mal wieder der Gedanke: „Wow, was geht hier eigentlich ab?“ Der Co-Trainer kann es manchmal kaum fassen, welchen Job er hat. Zwölf Monate nach seiner plötzlichen Beförderung gibt der 30-Jährige sein erstes großes Interview. Er spricht über die Leadership-Gruppe, über Mecker-Absprachen im Trainerteam und eine Abmachung mit seiner Frau. Krohn gibt Einblicke in interne Strafenkataloge – und erklärt einen Meilenstein in seiner Ausbildung.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test