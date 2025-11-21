In der Länderspielpause kam Richard Krohn mal wieder der Gedanke: „Wow, was geht hier eigentlich ab?“ Der Co-Trainer kann es manchmal kaum fassen, welchen Job er hat. Zwölf Monate nach seiner plötzlichen Beförderung gibt der 30-Jährige sein erstes großes Interview. Er spricht über die Leadership-Gruppe, über Mecker-Absprachen im Trainerteam und eine Abmachung mit seiner Frau. Krohn gibt Einblicke in interne Strafenkataloge – und erklärt einen Meilenstein in seiner Ausbildung.





