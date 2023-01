Er soll dem HSV Millionen bringen. Josha Vagnoman ist sich mit dem VfB Stuttgart einig, der Vierjahresvertrag mit den Schwaben ist ausgehandelt. Doch der Vollzug seines Abgangs zieht sich. Mittlerweile sind die Fronten sogar zunehmend verhärtet.

Eigentlich liegen die Karten auf dem Tisch. Der HSV will sein Eigengewächs (seit 2010 im Verein) gewinnbringend veräußern. Vagnoman lockt die Chance, Stammspieler in der Bundesliga zu sein. Mit dieser Per­spektive überzeugte ihn VfB-Macher Sven Mislintat (49).

Das Problem: In Sachen Finanzen liegen beide Vereine noch immer weit auseinander, eine Annäherung fand in den vergangenen Tagen nicht statt. Dazu kommt, dass Mislintat und HSV-Sportvorstand Jonas Boldt (40) ein eher unterkühltes Verhältnis nachgesagt wird.

Stuttgart bietet nur vier Millionen Euro für Vagnoman

Wer setzt sich am Ende durch? Dem HSV schwebt eine Ablöse von zumindest 5,5 bis sechs Millionen Euro vor, plus mögliche Bonuszahlungen. Der VfB offerierte nach MOPO-Informationen zuletzt vier Millionen Euro plus eine zehnprozentige Beteiligung an einem möglichen Weiterverkauf. Dazu boten die Schwaben dem HSV mehrere Spieler ihres Kaders als mögliche Optionen für ein Leihgeschäft an.

Das ist nun schon einige Tage her. Passiert ist seitdem: nichts. Ein Poker, der sich vermutlich noch eine Weile ziehen dürfte. Die Befürchtung der Vagnoman-Seite: Beißt der VfB beim HSV noch länger auf Granit, könnte sich Stuttgart womöglich um Alternativen kümmern und den Deal platzen lassen …

Davon ist derzeit noch nicht auszugehen. Auch, weil der HSV selbst weiteren finanziellen Spielraum braucht. Nach der Verpflichtung von Dresdens Ransford Königsdörffer (20/1,2 Millionen Euro) möchte der HSV einen Flügelstürmer verpflichten. Emir Sahiti (23/Split) und Jean-Luc Dompé (26/Waregem) sind heiße Kandidaten.

Stuttgart startet am Montag in die Saisonvorbereitung

Zumindest von einer raschen Abreise Vagnomans aus dem HSV-Quartier im österreichischen Bad Loipersdorf ist nicht auszugehen. Wenn der VfB heute in die Vorbereitung startet, wird der 21-Jährige mit hoher Wahrscheinlichkeit weiterhin seine HSV-Klamotten überstreifen.