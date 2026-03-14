Sie mischen Deutschland, England, Spanien, Italien und Frankreich auf. In den europäischen Top-5-Ligen gibt es zwölf Cheftrainer unter 40 Jahren – einer davon: Merlin Polzin. Der HSV-Coach ist der viertjüngste. Aber wie sieht es sportlich und vertraglich aus? Amtszeit, Punkteschnitt, Erfahrung: Die MOPO erstellt eine große Übersicht zu Europas Juwelen an der Linie. Egal ob Vincent Kompany, Fabian Hürzeler oder Cesc Fàbregas: Polzin fällt im Vergleich nicht ab – landet aber auch in keiner Kategorie ganz vorne.



