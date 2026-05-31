„Unmöglich“: Luka Vuskovic beendet HSV-Spekulation und gibt Update zu Bruder Mario

Cool und abgeklärt hatte Luka Vuskovic den HSV durch die Saison und letztlich auch zum Klassenerhalt geführt. Genauso unaufgeregt geht der 19-Jährige jetzt in seine erste WM-Teilnahme mit Kroatien. „Ich glaube nicht, dass ich nervös bin“, sagte der Innenverteidiger im Interview mit dem kroatischen Sender „Nova TV“. Gleichzeitig sprach er noch einmal ausführlich über den HSV, seinen Bruder Mario und die eigene Zukunft.

Zuletzt hatte ein Bericht der englischen Zeitung „The Independent“ für reichlich Verwirrung gesorgt. Die Botschaft: Vuskovic werde seinen Vertrag in Tottenham verlängern und in der nächsten Saison erneut an den HSV verliehen, um dann in Hamburg gemeinsam mit seinem Bruder Mario auf dem Platz zu stehen. Für den HSV und den Verteidiger selbst wäre das ein Traum-Szenario. Der Wahrheitsgehalt ist allerdings sehr überschaubar, wie die MOPO bereits berichtet hatte und Vuskovic nun auch selbst erklärte.

Vuskovic bezeichnet HSV-Rückkehr als „unmöglich“

„Das wäre ein wahrgewordener Traum für mich, aber es ist kaum möglich. Ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen soll, außer: unmöglich“, sagte der 19-Jährige, der sich in der vergangenen Woche beim HSV bereits verabschiedet und sich für die emotionale Zeit bedankt hatte.

Konzentrieren will sich der Kroate jetzt erst einmal nur auf die Weltmeisterschaft. Danach geht es für ihn zurück nach Tottenham, wo er einen Vertrag bis 2030 besitzt. Er freut sich bereits auf seinen neuen Trainer Roberto De Zerbi, der im März einen Fünfjahresvertrag bei den Spurs unterschrieb. Vuskovic: „Ich halte ihn für einen Top-Trainer, er liebt das Spiel, er liebt die Vorbereitung, das gefällt mir sehr. Ich hoffe, wir werden in Zukunft erfolgreich sein.“

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Und der HSV? Den wird Vuskovic künftig vor allem als Fan verfolgen. Das liegt besonders an seinem Bruder, der nach seiner vierjährigen Dopingsperre ab November wieder für die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin auflaufen darf. Dass Mario in der schweren Zeit nie von den Hamburgern fallengelassen wurde, hat Luka Vuskovic nachhaltig beeindruckt. „Eigentlich hat ihn der ganze Verein unterstützt: die Fans, die Trainer und die Spieler. So etwas habe ich noch nie erlebt. Ich freue mich riesig für den Verein, bei dem er war. Mir fehlen die Worte.“

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Wenn Mario Vuskovic im Laufe der Saison sein Comeback für die Hamburger feiert, will Luka auf jeden Fall im Stadion dabei sein. Er hat keine Zweifel daran, dass sein Bruder den Hamburgern auch sportlich direkt wieder helfen wird. Gemeinsam mit Privattrainer Josko Vlasic wird alles für die Rückkehr vorbereitet. Luka ist überzeugt, dass der HSV dann einen anderen Mario zu sehen bekommt: „Sie arbeiten jeden Tag drei oder vier Stunden, also wird er in besserem Zustand zurückkommen als zuvor.“