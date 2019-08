Ungleiches Duell: Kampf-Ansage: Die MOPO fordert HSV-Profi heraus

„Die MOPO schlägt den HSV“ – das wär‘ doch mal eine Schlagzeile gewesen! Und möglich, zumindest in meiner Vorstellung. Tagelang habe ich in der Redaktion rumgetönt, dass ich die Profis besiegen kann. Am Ende gab’s dann wirklich eine Überraschung.

Nicht auf dem Platz, nein – an der Konsole. Seit Dezember 2018 leistet sich der HSV eine eigene „eSports“-Mannschaft, fordert bei dem Fußball-Computerspiel-Hit „FIFA“ andere Teams heraus. Und zwar richtig erfolgreich! In der abgelaufenen ersten Saison der „Virtuellen Bundesliga“ landeten die Rothosen auf dem siebten Platz – von 22 Erst- und Zweitliga-Teams.

MOPO-Kampfansage an den HSV: „Die hau ich weg!“

Trotzdem gab’s von mir ‘ne Kampfansage. „Die hau‘ ich weg“, habe ich Mantra-artig jedem Kollegen, der es wissen oder nicht wissen wollte, gesagt. Ein Ego, so groß wie das Volksparkstadion!



Doch als ich dann davor stand, war’s vorbei mit der großen Klappe. Bloß keine Klatsche bekommen, das war plötzlich alles, was ich wollte. Dabei hatte mein Kontrahent, HSV-Profi Niklas Heisen (21), deutlich mehr zu verlieren. Eine Blamage gegen einen Amateur kann er sich eigentlich nicht leisten, zu lange hat er an seinem Ruf gearbeitet, an seiner Karriere gefeilt.

Niklas Heisen ist beim Zocken hochkonzentriert. Patrick Sun Foto:

Und das schon früh. Der gebürtige Eutiner war bereits als Gymnasiast im ostholsteinischen Oldenburg Profi. Mit 14 hatte er gemerkt, dass er auf der Konsole viel besser als seine Kumpels ist, es folgten die ersten Turniere, die ersten Sponsoren, ein Engagement beim VfL Wolfsburg.

Niklas Heisen spielt am liebsten auf der „XBox“. Patrick Sun Foto:

Niklas Heisen ist seit Dezember 2018 HSV-Profi

Nach einer Work-and-Travel-Auszeit in Australien ging’s dann zurück an die Konsole. Am liebsten „Xbox“, aber auch auf der „Playstation“ fiedelt er seine Gegner reihenweise weg. „Das hat sich mit dem Engagement beim HSV gekrönt“, sagt Heisen. Als Nordlicht sei er besonders stolz, die Raute auf der Brust zu tragen – und die Rothosen virtuell zum Sieg zu führen.

Um unserem Duell etwas mehr Würze zu geben, wähle ich als Team den Stadtrivalen FC St. Pauli. Und damit der Wettkampf auf Augenhöhe stattfindet, wählen wir einen besonderen Spielmodus, bei dem jeder Spieler die gleichen Attribute besitzt – also gleich schnell, stark und trickreich ist.



Dann geht’s auch schon los. Fünfzehn Spielminuten tasten wir uns bei „FIFA19“, also mit den Vorjahres-Kadern unserer Mannschaften, ab – dann gibt’s den ersten gefährlichen Angriff des HSV.

Ausgleich! MOPO-Redakteur Mike Schlink (l.) erzielt das 1:1. Patrick Sun Foto:

So spielte der MOPO-Reporter gegen den HSV-Profi

Lasogga schießt aufs Tor, Himmelmann kann nur nach vorne abwehren – und Khaled Narey verwandelt per Seitfallzieher zum 1:0. Aber noch ist nichts verloren! Mit dem Anstoß setzt es von mir eine Ballstafette, lange kommt Heisen nicht an die Kugel. Das wurmt ihn – vor allem, weil ich ihn zwei Mal im Mittelfeld austrickse.



„Du treibst ein gefährliches Spiel“, murrt er. Aber ein Erfolgreiches! Alex Meier tankt sich im Mittelfeld durch, passt zu Veermann – und der knallt die Pille von der Strafraumkante in den rechten Knick. 1:1! Alles offen!



Spiel auf Augenhöhe

Es entwickelt sich ein Spiel auf Augenhöhe, ehe Heisen kurz vor der Pause mit Wintzheimer das 2:1 markiert. Nach der Halbzeit habe ich zwar Chancen, zwei schön herausgespielte Tore durch David und Lasogga nehmen mir jedoch jede Hoffnung. Am Ende steht’s 4:1 für Heisen.

Niklas Heisen hat MOPO-Redakteur Mike Schlink (28, r.) 4:1 besiegt. Patrick Sun Foto:

„Du hast gut gespielt. Besser als der Durchschnitt“, sagt er. Sogar besser als Profis. Einen Spieler von Darmstadt 98 hat er zuletzt 3:0 besiegt.



Das Ziel des HSV: wieder in die Top Ten

„Dass du ein Tor erzielt hast, ist schon gut“, sagt auch Roberto Cepeda. Er koordiniert die „eSports“-Abteilung des HSV. Ein Projekt, das aktuell von Saison auf Saison ausgelegt ist. Die neue Saison steht bereits vor der Tür, die Vorbereitung beginnt, sobald „FIFA20“ erscheint.



„In der vergangenen Saison zählten wir zu den besten zehn Clubs in Deutschland. Das dürfte auch jetzt wieder ein realistisches Ziel sein“, so Cepeda. Das Team wird aber ein anderes Gesicht haben, mit neuen Spielern und einem neuen Trainer. Heisen ist aber weiterhin dabei, wenn bis zu 1000 Zuschauer die Spiele im Netz verfolgen.

Kann der HSV mit „eSports“ Geld verdienen?

Kann man damit eigentlich Geld verdienen? „Wir sind froh, mit FUN-Reisen und den Porsche Zentren in Hamburg zwei Partner gefunden zu haben, die mit uns gemeinsam diesen Weg gehen“, so Cepeda.



Kurzfristiges Ziel sei es, die Investitionskosten zu decken – Rentabilität sei ein langfristiges Ziel. Können die Profis denn davon leben? Immerhin hat der aktuelle „FIFA“-Weltmeister mehr als 200.000 Euro Preisgeld eingestrichen.



„Es ist davon auszugehen, dass sich die Hausnummern der Gehälter von Club zu Club zum Teil stark unterscheiden, ähnlich wie in der Fußball-Bundesliga“, so Cepeda. Man sei aber weit davon entfernt, Top-Gehälter zu zahlen.

Für Niklas Heisen ist „eSport“ ein richtiger Sport

Auch deswegen hat Niklas Heisen noch ein zweites Standbein, studiert Psychologie. Und hält sich zum körperlichen Ausgleich im Fitness-Studio und auf dem Bolzplatz fit. „Ein Controller wiegt ja nicht so viel. Einen dicken Bizeps bekommt man davon nicht“, sagt er und lacht.



Dennoch ist „eSports“ für ihn ein richtiger Sport. „Das ist wie Darts. Das wird auch als vollwertiger Sport angesehen. So ist es auch beim FIFA-spielen“, so Heisen. Man sei körperlich nicht so kaputt, aber nach sieben Stunden merke man schon, dass das ziemlich anstrengend ist.

Aber wahrscheinlich müsste ich genau so viel trainieren, um einen Profi wie Niklas Heisen schlagen zu können.