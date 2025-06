„Unglaublich dankbar“: Ex-HSV-Held Lasogga fällt große Entscheidung

Torjäger Pierre-Michel Lasogga hat seine Karriere nach rund 15 Jahren im Profifußball beendet. Dies gab der gebürtige Gladbecker am Mittwochabend bei Instagram bekannt. Zuletzt spielte Lasogga bei der Reserve von Schalke 04, kam im Saisonendspurt aber auch noch einmal bei den Profis zum Einsatz.

„Was für ein Weg“, schrieb Lasogga: „Als kleiner Junge hatte ich den Traum, in großen Stadien vor tausenden Fans zu spielen – und ich durfte genau das erleben. Ich bin unglaublich dankbar für diese Reise.“

Pierre-Michel Lasogga beendet seine Profi-Karriere

Am deutlichsten machte der wuchtige Mittelstürmer beim HSV auf sich aufmerksam. Der heute 33-Jährige traf in insgesamt 138 Spielen in der 2. Liga sowie der Bundesliga 49-mal für die Hamburger. Unvergessen ist etwa sein Stadtderby-Doppelpack beim 4:0-Auswärtssieg gegen den FC St. Pauli im März 2019.

Im Sommer 2019 zog es ihn dann zu Al-Arabi nach Katar. 2023 kehrte Lasogga, der seine ersten Schritte als Profi für Hertha BSC machte, zurück nach Deutschland zu den „Königsblauen“, für die er am letzten Spieltag noch einmal in Liga zwei spielen durfte.

Lasogga traf in der Relegation gegen Fürth für den HSV

„Danke an alle Vereine, deren Trikot ich tragen durfte – ich habe immer alles gegeben und mich voll mit euch identifiziert“, schrieb Lasogga nun – und meinte damit auch den HSV und seine früheren Wegbegleiter im Volkspark. „Danke an meine Mitspieler, Trainer und das gesamte Team hinter dem Team – ihr habt mich geprägt und begleitet.“

Das könnte Sie auch interessieren: Doch kein neuer Rechtsverteidiger? Diese HSV-Priorität überrascht

Der Ex-HSV-Held, der die Rothosen mit seinem Tor im Relegationsrückspiel in Fürth (1:1) im Jahr 2014 in der Bundesliga gehalten hatte, schließt seinen Beitrag mit den Worten: „Jetzt schließe ich dieses Kapitel und freue mich auf das, was als Nächstes kommt. Es war mir eine Ehre.“ In der kommenden Saison soll er als Co-Trainer der Schalker Regionalliga-Mannschaft fungieren – also bei dem Team, für das er bis zuletzt noch selbst kickte. (sid/tim)