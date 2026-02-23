Unfassbare Verkaufszahl! Sondertrikot schreibt HSV-Geschichte

Insgesamt 90.000 Trikots verkaufte der HSV in der vergangenen Aufstiegssaison 2024/25 – und damit so viele wie noch nie in der Vereinsgeschichte. Doch dieser Wert wird in der aktuellen Spielzeit erneut getoppt werden. Das galt bereits vor der Veröffentlichung des neuen Sondertrikots als möglich – ist nun aber unumgänglich, denn allein die „Sturm und Glanz“-Jerseys haben für eine unfassbare Zahl gesorgt.

Der HSV teilte am Montagnachmittag mit, dass er innerhalb von sechs Tagen insgesamt 70.000 (!) Exemplare des Sondertrikots verkauft hat. Dieses wurde am vergangenen Montag präsentiert und ging am Dienstag in den Verkauf – gleichbedeutend mit einem Absturz der Klubwebsite. Die Fans überrannten den HSV, der sich mit Anstürmen auf seine Merchandise-Produkte inzwischen eigentlich auskennt. Doch Eric Huwer gestand: „Diese Wucht hat uns überrascht.“ Sie sorgte dafür, dass der HSV nach zunächst 20.000 verkauften Jerseys in den stationären Fanshops sowie im Onlineshop schon am Mittwoch Nachschub ausrief.

70.000 Verkäufe – erfolgreichstes HSV-Trikot der Historie

Der Nachbestellungsprozess lief bis Sonntagabend – und hat den Verkauf von weiteren 50.000 Trikots hervorgebracht. Der HSV schreibt auf seiner Homepage: „Mit diesen insgesamt 70.000 Verkäufen ist das Sondertrikot das bisher beliebteste Jersey der Vereinsgeschichte und wurde somit auch öfter verkauft als das Heimtrikot aus der Aufstiegssaison 2024/25 und das Heimtrikot der laufenden Spielzeit.“

Das neue HSV-Sondertrikot sorgte für eine riesige Nachfrage. WITTERS Das neue HSV-Sondertrikot sorgte für eine riesige Nachfrage.

Am Freitagabend, beim 1:1 in Mainz, waren die HSV-Profis um Torschütze Fábio Vieira einmalig in den „Sturm und Glanz“-Hemden aufgelaufen, die anlässlich des 1887. Bundesligaspiels des Vereins gegen Union Berlin (3:2) präsentiert worden waren. Was das Sondertrikot so besonders macht: Wer einen Flock mit der Nummer 1887 bestellt, der erhält eine Version des Jerseys, auf dem die Namen aller 465 Profis, die jemals für den HSV in der Bundesliga zum Einsatz kamen, auf dem Rücken zu lesen sind.

Es dauert noch bis zur Lieferung der nachbestellten Jerseys

Laut dem HSV wurde die Hälfte der jetzt verkauften Trikots mit diesem Sonderflock bestellt. Diesen oder einen anderen Flock wollten sogar 90 Prozent der Käufer haben. Bis auch der letzte Anhänger sein erworbenes Exemplar in den Händen halten wird, wird es allerdings noch dauern. Das hatte der Verein in der vergangenen Woche bereits angekündigt.

Nun konkretisiert der HSV: „Aufgrund der großen Menge, die nun produziert werden muss, bittet der Verein seine Anhängerschaft um etwas Geduld und Nachsicht bei der Auslieferung, die in rund vier Monaten starten soll. Das Ziel bleibt, dass die HSV-Fans, die ihr Sondertrikot online nachbestellt haben, das ganz besondere Jersey rund um den Saisonwechsel ab Juni bis Juli in den Händen halten können.“ In diesen Zeitraum wird auch die Veröffentlichung des neuen Heimtrikots für die Saison 2026/27 fallen. Und womöglich beginnt die Rekordjagd dann von Neuem.