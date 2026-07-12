Drei ehemalige HSV-Offensivspieler haben am Wochenende für ihre neuen Vereine getroffen. Besonders Robert Glatzel überzeugte mit einem Dreierpack für den VfL Wolfsburg.

Robert Glatzel hat sich nach seinem HSV-Abgang in Wolfsburg direkt in den Vordergrund gespielt. IMAGO/Michael Taeger

Zahlreiche Stürmer und Offensivspieler haben den HSV in diesem Sommer verlassen. Wie die Lücken im Kader der Hamburger geschlossen werden sollen, ist noch offen. Einen Grund zum Jubeln hatten an diesem Wochenende vor allem drei HSV-Abgänge. Sie ballerten sich mit sechs Toren in drei Spielen in den Vordergrund. Besonders Robert Glatzel wurde gefeiert – und das längst nicht nur aufgrund seiner ersten Treffer im Wolfsburg-Trikot.

Zum Test bei der FSV Schöningen (Regionalliga Nord) trat der VfL Wolfsburg am Samstag an. Für den Bundesliga-Absteiger war es das zweite Spiel der Saisonvorbereitung. 2.850 Zuschauer waren im Elmstadion dabei. Der ehemalige HSV-Liebling Glatzel stand in der Startelf und durfte die ersten 45 Minuten ran. Mit drei Treffern legte er einen Gala-Auftritt hin und war die entscheidende Person beim 8:2-Sieg der Wölfe.

Wolfsburg-Trainer feiert den ehemalige HSV-Torjäger Glatzel

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Bobby ist ein richtiger Typ. Man freut sich jeden Tag, wenn man ihn sieht. Tobias Strobl

„Unfassbar“, sagte VfL-Trainer Tobias Strobl, der den Angreifer schon nach zwei Wochen ins Herz geschlossen hat. „Bobby ist ein richtiger Typ. Man freut sich jeden Tag, wenn man ihn sieht. Er hat immer so ein verschmitztes Lächeln, ich bin einfach froh, ihn als Mensch um mich herum zu haben.“ Mit Blick auf das Sportliche war Strobl nicht nur mit Glatzels Torausbeute mehr als zufrieden. Strobl lobte hinterher besonders auch seine Arbeit für das Team. „Er hat eine gute Energie und eine gute Struktur gegen den Ball gehabt. Er war ein gut mitspielender Stürmer.“

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Wolfsburg feiert Glatzel – und auch zwei andere HSV-Abgänge konnten an diesem Wochenende fleißig Pluspunkte sammeln. Ransford Königsdörffer und Philip Otele glänzten ebenfalls mit Toren in Testspielen. Vor allem für Königsdörffer läuft es bislang in Mainz mehr als nur zufriedenstellend.

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Königsdörffer überzeugt im zweiten Mainz-Test mit Doppelpack

Während der ehemalige HSV-Leihspieler Otele nach seiner Rückkehr zum FC Basel beim 2:2 im Test gegen den FC Winterthur sein erstes Tor für die Schweizer in diesem Sommer erzielte, durfte Königsdörffer am Wochenende bereits zum dritten Mal im Trikot der Mainzer über einen Torerfolg jubeln. Nachdem der Ex-HSV-Angreifer schon im ersten Vorbereitungstest des Bundesligisten beim 11:0 gegen den Verbandsligisten TSG Pfeddersheim getroffen hatte, legte er nun beim 10:0 gegen den Oberligisten Eisbachtal einen Doppelpack nach.

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Sechs Tore in drei Spielen: eine starke Ausbeute für das ehemalige HSV-Trio an diesem Wochenende – auch wenn es alles nur Testspiele gegen unterklassige Teams waren. Auf den HSV wartet am Samstag in Wien das erste Vorbereitungsspiel für die neue Saison. Vor allem bei der Besetzung der Offensive wird Trainer Merlin Polzin dabei höchstwahrscheinlich noch improvisieren müssen.