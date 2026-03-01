Gerade erst überraschte der HSV seine Fans auf besondere Weise. Das Sondertrikot nach 1887 Bundesligaspielen wurde im Nu zum Kassenschlager – und befindet sich in guter Gesellschaft. Mehr als 200 HSV-Trikots gibt es bereits, manche schrieben Geschichte. Weil sie für Erfolge stehen, enorm polarisierten oder nur einmal getragen wurden. Die MOPO verschafft einen Überblick über die umstrittensten, verpöntesten und revolutionärsten HSV-Trikots aller Zeiten.



