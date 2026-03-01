mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Miro Muheim im Sondertrikot des HSV

Miro Muheim trägt das aktuelle Sondertrikot des HSV – das zu einem echten Kassenschlager wurde. Foto: WITTERS

paidUmstritten, verpönt, revolutionär: Die denkwürdigsten HSV-Trikots

kommentar icon
arrow down

Gerade erst überraschte der HSV seine Fans auf besondere Weise. Das Sondertrikot nach 1887 Bundesligaspielen wurde im Nu zum Kassenschlager – und befindet sich in guter Gesellschaft. Mehr als 200 HSV-Trikots gibt es bereits, manche schrieben Geschichte. Weil sie für Erfolge stehen, enorm polarisierten oder nur einmal getragen wurden. Die MOPO verschafft einen Überblick über die umstrittensten, verpöntesten und revolutionärsten HSV-Trikots aller Zeiten.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test