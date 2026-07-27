Als 17-Jähriger war das damalige HSV-Talent Jonathan Tah noch ein Schüler – dann landeten alle Vertragsdetails in den Medien. Warum ihn das bis heute beschäftigt.

Die Geschichte ist schon mehr als zwölf Jahre her, wurde nun aber noch mal neu erzählt – von Jonathan Tah selbst. Es geht um den allerersten Profivertrag des Innenverteidigers, der heute beim FC Bayern spielt, einst jedoch beim HSV den Durchbruch geschafft hatte. Bevor Tah damals seine Unterschrift unter den besagten Kontrakt setzte, machte er große Augen. Große öffentliche Aufregung gab es im Nachgang.

Tah, im Februar 1996 in Hamburg geboren, wuchs im Stadtteil Altona auf. Er musste sich schon als Kind vieles selbst erarbeiten, nicht nur auf dem Fußballplatz. Sein sportlicher Schritt in den HSV-Nachwuchs im Sommer 2009 war ein aufregender, vier Jahre später ging es Schlag auf Schlag: Profidebüt im August 2013, erster Startelfeinsatz in der Bundesliga gegen Werder Bremen im September – und am Ende des Jahres dann ein ganz besonderes Dokument.

Tah wurde mit 17 offiziell zum HSV-Profi

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Tah war noch 17, als er im Volkspark seinen ersten Profivertrag vorgelegt bekam. Weil er also noch nicht als volljährig galt, waren bestimmte Regularien einzuhalten. „Aber ich wusste, was ich in ein paar Monaten, wenn ich 18 werde, verdienen werde“, erzählt Tah im an diesem Sonntag erschienenen Podcast von Fitness-YouTuber und Unternehmer Tim Gabel.

Seinerzeit gab es Verwirrung um die Gültigkeit des Arbeitspapiers, weil das HSV-Talent noch minderjährig war. Im Februar 2014 stellte der damalige HSV-Präsident Carl Jarchow aber klar: „Der Vertrag ist gültig. Er wurde von der DFL geprüft und ist regelkonform. Die DFL hat das heute noch einmal mit unserem Anwalt besprochen.“ Somit war klar: Tah ist offiziell ein Fußballprofi – und bezog fortan ein Gehalt, das für ihn als Kind noch unvorstellbar war.

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Beim Blick auf das Gehalt staunte er

„Als ich das erste Mal daraufgeschaut habe (auf den Vertrag; d. Red.), dachte ich: Das geht gar nicht. Ich habe noch nie in meinem Leben so eine Summe gesehen“, erzählt Tah in dem Podcast. Als Moderator Gabel den heutigen Nationalspieler fragt, ob er verraten könne, wie viel genau er damals verdient habe, muss er schmunzeln – und sagt: „Um ehrlich zu sein: Darüber kann ich sprechen, weil es in der Zeitung stand.“

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Der Wirbel um Tahs ersten Profivertrag war auch deshalb so groß, weil er mehreren Hamburger Zeitungen nach der Unterschrift zugespielt worden war – darunter der MOPO sowie der „Bild“. Der junge HSV-Spieler war zu dieser Zeit noch Schüler und konnte es nicht fassen. „Ich gehe zur Schule, will lernen (…) und in einer Zeitung, Bild-Zeitung oder MOPO, steht mein kompletter Vertrag. Alles, was ich verdiene. Wie er gestaffelt ist. Was für Prämien ich habe. Da stand alles komplett drin“, erinnert sich Tah.

Die Vertragsdetails lagen auch der MOPO vor

Der mittlerweile 30-Jährige kann sich laut eigener Aussage heute nicht mehr erklären, wie das passieren konnte. Klar sei nur: Er selbst habe definitiv keine Fotos des Dokuments herumgeschickt, um in irgendeiner Art und Weise anzugeben. „Nein, Mann, das war mir übertrieben unangenehm“, stellt Tah im Podcast-Gespräch klar. „Ich sitze da im Unterricht und habe, glaube ich, 50.000 Euro verdient. Im Monat. Das war wirklich viel Geld.“ Dementsprechend unschön sei es für ihn gewesen, dass all seine Mitschülerinnen und Mitschüler dies plötzlich durch die Medien erfuhren.

„Es war nicht: Wahrscheinlich verdient er ungefähr so viel – sondern es war wirklich mein Vertrag, jedes Detail“, berichtet Tah. „Sonst rede ich nicht gerne über Geld oder Verträge, aber in dem Fall konnte oder könnte es jetzt jeder nachlesen.“ Laut den Berichten von damals erhöhte sich das monatliche Gehalt des Abwehrtalents kontinuierlich über die Vertragslaufzeit hinweg – zunächst von 50.000 auf 65.000 Euro, danach auf 80.000 bzw. 100.000 Euro und schließlich auf 120.000 Euro. Der Kontrakt war auf viereinhalb Jahre begrenzt und hatte Tah ein Grundgehalt von insgesamt 4,5 Millionen Euro zugesichert.

Der Bayern-Star spricht nicht gerne über Finanzen

Hinzu kamen Prämien. In dem Papier, das der MOPO damals vorlag, war auch zu lesen, dass es eine Ausstiegsklausel in Höhe von 25 Millionen Euro für Tah gab. Der Profi selbst sowie seine Berater hätten zehn Prozent einer Verkaufssumme eingestrichen. Heute kann Tah über diesen Vorfall lachen. Öffentlich über Geld zu reden, mochte er aber noch nie und vermeidet er auch heute.

Ein Foto aus dem Oktober 2011: Jonathan Tah reifte beim HSV zum Profi. MAGO / Oliver Hardt

„Das war immer ein unangenehmes Thema für mich“, sagt er im Podcast und erklärt: „Vielleicht liegt es daran, dass ich mich nie darüber definieren wollte. Deswegen mag ich es nicht so, über Geld zu reden. Es war nie ein großes Thema – und wenn es ein Thema war, war es negativ behaftet, weil wir nicht viel hatten. Deswegen habe ich nie damit geprahlt.“ Tahs Talent als Fußballer half der Familie, finanzielle Sorgen zu beseitigen. Der Bayern-Profi hat nicht vergessen, wo er herkommt, weiß, worauf es im Leben ankommt, und kann einschätzen, was es bedeutet, wenig Geld zu haben.

Tah: „Geld macht mich nicht glücklich im Leben“

„Wir brauchen Essen und Trinken und ein Dach über dem Kopf – das reicht, um leben zu können“, sagt er. „Aber alles, was darüber hinausgeht, kannst du dir mit Geld gönnen. Sei es, dass du draußen einen Kaffee trinken gehst, dass du in ein Restaurant essen gehst oder in den Urlaub fliegen kannst. Das ist schön – aber ich definiere mich null über das Geld selbst.“

Tah wechselte 2015 für 9,5 Millionen Euro nach Leverkusen. Heute besitzt er bei den Bayern einen gut dotierten Vertrag bis Sommer 2029. Sein Marktwert beträgt laut transfermarkt.de 28 Millionen Euro. Er unterstreicht aber, dass ihn „Geld selbst überhaupt nicht happy machen kann“, und schlussfolgert: „Ich glaube, deswegen rede ich auch nicht so gerne über Geld. Weil das Geld nicht das ist, was mich im Leben glücklich macht.“

Heute steht übrigens ein Cousin des Bayern-Stars beim HSV unter Vertrag: der 16-jährige Mikael Baza. Der Innenverteidiger wird bei der U17 des Vereins geführt und heuerte kürzlich bei der Agentur „Gol International“ an, die von Pini Zahavi gegründet wurde und die nicht nur Tah, sondern etwa auch den kürzlich nach Brighton transferierten Luka Vuskovic vertritt.