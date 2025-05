Überraschung: Wie Dompé die HSV-Fans zum Abschluss verblüfft hat

Mit so einer pfiffigen Idee hat sich schon lange kein HSV-Profi mehr aus der Saison verabschiedet. Bis kurz vor dem Anpfiff in Fürth wartete Jean-Luc Dompé darauf, sich zu verkleiden, als die Partie dann begann, erstrahlten die Haare des Franzosen in den HSV-Vereinsfarben. Ein blau-weiß-schwarzes Farbenspiel, das die Fans begeisterte.

Er hatte genau auf diesen Moment gewartet. Als Dompés Freistoß nach 50 Minuten zum 1:1-Ausgleich im Fürther Netz landete, rannte der 29-Jährige wie ein Irrwisch in Richtung der Tribünenseite, auf der die hartgesottensten HSV-Fans standen und tippte sich mit den Fingern auf den Kopf. Seht her, sollte das heißen, ich bin einer von Euch!

HSV-Profi Dompé ist der beste Vorlagengeber der Liga

Das war Dompé in dieser Saison, die er mit neun Toren und zwölf Assists (den meisten der Liga) abschloss und zum vielleicht besten Spieler der zweiten Liga avancierte. Und das bleibt er auch, nachdem er seinen HSV-Vertrag in der Woche bis Sommer 2027 verlängerte.

Wie aber kam die Nummer mit den gefärbten Haaren zu Stande, von den beim Aufwärmen in Fürth noch nichts zu sehen war? „Das hat er selbst kurz vor dem Spiel in der Kabine gemacht“, lüftete Sturm-Kollege Robert Glatzel das Geheimnis. „Vorher waren sie noch normal.“

Eine Überraschung, die glückte. Auch am Montag, wenn der HSV von Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher im Rathaus empfangen wird und anschließend rund um die Binnenalster von den Fans gefeiert wird, will Dompé mit gefärbten Haaren auflaufen. Ohnehin konnte die 2:3-Pleite in Fürth seine gute Laune nur kurz trüben. Denn ab Sommer spielt Dompé endlich in der Liga, die er sich die ganze Saison über schon verdiente – die Bundesliga darf sich auf ihn freuen.