Überraschung im Volkspark: Das gab es beim HSV schon seit Jahren nicht mehr

Der Volkspark präsentiert sich den Fans dieser Tage als Baustelle. Gleich zwei Trainingsplätze werden aktuell erneuert, der HSV investiert einen siebenstelligen Betrag, um seinen Profi-Teams bestmögliche Voraussetzungen zu bieten. Wie aber sieht es nebenan im Stadion aus? Anfang des Jahres wurde diskutiert, ob der HSV Richtung Saisonendspurt nochmal einen neuen Rasen verlegt. Mittlerweile ist die Entscheidung gefallen.

Der strenge Winter und die lange Saison haben im Spuren hinterlassen. Beim letzten HSV-Heimspiel gegen Köln (1:1) war zu erkennen, dass auch das eigentlich gute Hamburger Grün in den vergangenen Monaten gelitten hat. Kein Wunder, denn der Teppich wurde in dieser Saison gleich doppelt stark belastet. Seit dieser Saison tragen auch die HSV-Frauen ihre Heimspiele im Volksparkstadion aus. Inklusive aller Pokalspiele kamen so bereits 27 Auftritte zusammen.

Eine Saison ohne Rasentausch gab es beim HSV schon lange nicht mehr

Tatsächlich soll es Überlegungen gegeben haben, den Rasen im Laufe der Rückserie nochmal zu tauschen. Doch alles spricht dafür, dass die Frauen und Männer die Serie tatsächlich auf dem vor der Saison verlegten Rasen zu Ende spielen. Das gab es im Volkspark schon seit Ewigkeiten nicht mehr.

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Für den HSV zahlt sich dabei die Investition in einen Hybrid-Rasen aus, die er im vergangenen Sommer tätigte. 350.000 Euro kostete das Grün, das aus Naturrasen mit eingearbeiteten Kunststofffasern besteht. Eine Menge Geld, doch der Aufwand lohnte sich. Das Geläuf ist deutlich widerstandsfähiger und erholt sich schneller. Zum Vergleich: In der Saison davor, die der HSV mit dem Aufstieg in die Bundesliga krönte, wurde der Rasen gleich viermal getauscht. Die Kosten dafür lagen bei etwa einer halben Million Euro.

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Diesmal soll der Teppich bis zum Saisonende halten. Zumindest sechs Spiele (je drei der Profis und der Frauen) muss er noch überstehen, die nächste am kommenden Montag (18 Uhr). Dann treffen die HSV-Frauen im Bundesliga-Abstiegskampf auf Leverkusen. Nach dem Konzert-Sommer im Stadion (u.a. mit Linkin Park und Helene Fischer) dürfte dann allerdings tatsächlich ein neuer Rasen fällig sein.