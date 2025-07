Überraschende Namen: So viel Bundesliga-Erfahrung steckt im aktuellen HSV-Kader

Nach sieben Jahren in der Zweiten Liga ist der HSV zurück in der Bundesliga. Statt Braunschweig, Fürth oder Elversberg heißen die Gegner in der kommenden Saison wieder Bayern, Dortmund oder Frankfurt. Für die meisten Spieler aus dem aktuellen Kader der Hamburger ist die Erste Liga in Deutschland Neuland. Das gilt aber nicht für alle. Der HSV könnte auch eine komplette Mannschaft aufstellen, die schon in der Bundesliga gespielt hat, dazu gehören zumindest teilweise überraschende Namen.

Torwart, Verteidigung, Mittelfeld und Sturm – in allen Mannschaftsteilen steckt im derzeitigen HSV-Aufgebot zumindest auch ein bisschen Bundesliga-Erfahrung. Über die meiste verfügt mit Levin Öztunali ein Spieler, der bei den HSV-Profis allerdings keine Rolle mehr spielt, nur noch mit der U21 trainieren darf und in diesem Sommer den Volkspark verlassen soll. Der 29-jährige Mittelfeldspieler kommt für Leverkusen, Mainz, Bremen und Union Berlin auf insgesamt 190 Bundesliga-Einsätze (zwölf Tore, 26 Vorlagen).

Torunarigha kennt die Bundesliga aus Berlin

Immerhin auf sechs Spielzeiten und 73 Einsätze in der Bundesliga (alle für Hertha BSC) bringt es der neue HSV-Verteidiger Jordan Torunarigha. Fünf Tore (vier per Kopf) hat der 27-Jährige in der Ersten Liga schon erzielt. Auch bei Siegen gegen Dortmund, Leverkusen oder Frankfurt war er auf dem Platz bereits dabei.

Noah Katterbach kennt die Bundesliga aus seiner Zeit beim 1. FC Köln. 40 Spiele hat der Außenverteidiger bislang im Oberhaus gemacht. Damit liegt er mit seiner Erstliga-Erfahrung knapp vor HSV-Zugang Nicolai Remberg, der in der vergangenen Saison für Kiel bei 32 Auftritten in der Bundesliga zum Einsatz kam. Auf 23 Erstliga-Spiele (zwei Tore) für Paderborn bringt es Sebastian Schonlau. Bakery Jatta ist der einzige Profi im aktuellen Aufgebot der Hamburger, der schon für den HSV in der Bundesliga gespielt hat (16 Einsätze).

Glatzel hat in der Bundesliga schon die Bayern besiegt

Robert Glatzel (Mainz) und Guilherme Ramos (Bielefeld) durften jeweils schon für 13 Spiele in der Bundesliga ran. Während Ramos nur einen dieser Auftritte gewinnen konnte (1:0 gegen Union Berlin), hat Glatzel lediglich zwei Spiele in der Ersten Liga verloren, sogar einen Sieg gegen die Bayern konnte er schon feiern.

Sieben Spiele, 13 Gegentore und einen Sieg gab es bislang für Daniel Heuer Fernandes in der Bundesliga. Das war in der Saison 2016/17 mit Darmstadt. Damals spielte sogar noch der HSV in der Ersten Liga. In der gleichen Spielzeit kam auch Jonas Meffert zu seinem bislang einzigen Bundesliga-Einsatz. Der HSV-Leader stand bei Freiburgs 1:2-Niederlage gegen Hoffenheim für 58 Minuten auf dem Platz.

Bleibt noch ein Profi im aktuellen HSV-Kader, der ebenfalls aus der Vergangenheit die Bundesliga schon kennt. Es ist Immanuel Pherai. Zwischen 2020 und 2022 schaffte es der Mittelfeldspieler bei sechs Erstliga-Spielen in den Kader von Borussia Dortmund. Damals spielten beim BVB unter anderem noch die Weltstars Erling Haaland und Jude Belingham. Im Mai 2022 durfte Pherai beim Gastspiel in Fürth (3:1) immerhin für eine Minute in der Bundesliga ran.