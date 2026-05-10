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HSV-Profis feiern den Sieg in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt mit den Fans

Der Tanz in den Mai brachte dem HSV den Klassenerhalt, nun gibt es weitere Ziele. Foto: WITTERS

paidTV-Geld, Verträge, Werder: Darum ist das Saison-Finale für den HSV so wichtig

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Der 10. Mai 2025 war einer für die HSV-Geschichte. Das ist der Tag des 6:1 gegen Ulm, das Datum hinter der Bundesliga-Rückkehr. Der 10. Mai 2026 dagegen wird nicht als DER Feiertag in die Vereinshistorie eingehen, denn der Klassenerhalt ist bereits fix. 365 Tage nach dem Aufstiegsspiel ist dennoch wieder Matchday im Volkspark. Diesmal kommt der SC Freiburg – und für den HSV geht es anders als vor einem Jahr zwar nicht mehr um alles, aber trotzdem noch um viel.

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