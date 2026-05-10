Der 10. Mai 2025 war einer für die HSV-Geschichte. Das ist der Tag des 6:1 gegen Ulm, das Datum hinter der Bundesliga-Rückkehr. Der 10. Mai 2026 dagegen wird nicht als DER Feiertag in die Vereinshistorie eingehen, denn der Klassenerhalt ist bereits fix. 365 Tage nach dem Aufstiegsspiel ist dennoch wieder Matchday im Volkspark. Diesmal kommt der SC Freiburg – und für den HSV geht es anders als vor einem Jahr zwar nicht mehr um alles, aber trotzdem noch um viel.



