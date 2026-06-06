Trotz Vertrags: Darum will der HSV bei Katterbach auf Ablöse verzichten

Seit drei Wochen ist die HSV-Saison mittlerweile vorbei. Die ersten Entscheidungen auf der Ab- und Zugangsseite sind gefallen. Viele weitere werden im Laufe des Sommers noch folgen. Den Volkspark werden dabei auch einige Profis verlassen, die noch einen Vertrag besitzen. Eine Ablösesumme wird es aber nicht für jeden geben.

Abgangskandidaten gibt es im aktuellen HSV-Kader genug. Dazu gehören unter anderem Robert Glatzel, Jean-Luc Dompé und Fábio Baldé. Für sie soll auch noch Geld fließen. Bei Noah Katterbach sieht die Ausgangslage anders aus. Für den Außenverteidiger steht im Vordergrund, überhaupt erst einmal einen neuen Verein zu finden. Dafür ist Geduld gefragt. Katterbach steckt in einer schwierigen Situation.

Katterbach wechselte gleich zweimal zum HSV

Sein Vertrag im Volkspark läuft noch bis 2027. Eine Zukunft hat er beim HSV jedoch nicht mehr. Schon die Vergangenheit war für ihn schwierig. Im Januar 2023 war er zunächst als Leihspieler aus Köln nach Hamburg gekommen. Unter dem damaligen Trainer Tim Walter war der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler die erhoffte Soforthilfe. Kurz vor dem Saisonende wurde er dann durch einen Kreuzbandriss gestoppt und musste zurück nach Köln.

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Im Januar 2024 gab es den nächsten Wechsel zum HSV, diesmal als feste Verpflichtung. Nur knapp zwei Wochen später musste Walter gehen. Mit Steffen Baumgart bekam Katterbach seinen Ex-Trainer aus Köln. Er kämpfte sich zurück auf den Platz. Als er wieder in der Startelf gesetzt war, kam das Aus für Baumgart. Unter Nachfolger Merlin Polzin machte Katterbach dann im Dezember 2024 allerdings nur ein Liga-Spiel, weil er sich danach erneut das Kreuzband riss. Den Weg zurück fand er anschließend nicht mehr.

Im Winter gab es keine Freigabe vom HSV

Seit mittlerweile 18 Monaten hat Katterbach kein Spiel mehr für die HSV-Profis gemacht. Lediglich für die U21 der Hamburger kam er zwischenzeitlich in der Regionalliga zum Einsatz. Schon im vergangenen Winter wollte er den HSV eigentlich verlassen. Einen passenden Klub fand er jedoch erst kurz vor Transferschluss – und bekam keine Freigabe mehr.

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Jetzt darf und soll er gehen. Die Gespräche laufen. Ohne Spielpraxis im Profi-Bereich und mit seiner Verletzungshistorie stehen die Interessenten allerdings nicht Schlange. Konkrete Anfragen gibt es bislang nicht. Die Suche kann sich auch noch eine Weile hinziehen. Der HSV will Katterbach unterstützen und ihm keine Steine in Form einer Ablöseforderung in den Weg legen. Auch das Gehalt soll kein Knackpunkt sein. Katterbach will in erster Linie zurück auf den Platz. Die Zweite Liga und das Ausland stehen im Fokus. Mit einer schnellen Entscheidung ist jedoch nicht zu rechnen.