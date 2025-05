Trotz Vertrags bis 2027: Steht dieser HSV-Profi vor seinem Abschiedsspiel?

Am Sonntag geht es für den HSV nach längerer Zeit mal wieder darum, eine Trophäe zu gewinnen. Mit einem Erfolg in Fürth (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) wollen die Profis um Trainer Merlin Polzin ihre Aufstiegs-Saison abrunden und Zweitliga-Meister werden. Sebastian Schonlau wäre als Kapitän erster Empfänger der meisterlichen Radkappe, für ihn wäre es zugleich die Krönung seiner vier Jahre langen HSV-Zeit. Es ist aber nicht auszuschließen, dass der Auftritt am 34. Spieltag auch zugleich sein Abschiedsspiel sein könnte.

Die Freude über den Aufstieg war und ist bei dem 30-Jährigen riesig. Ausgelassen und von Zentnerlasten befreit feierte Schonlau mit seinen Kollegen nach dem 6:1 gegen Ulm, bei dem er wegen seiner Gelbsperre nicht zum Einsatz kam. Der Aufstieg ist vollbracht, in Fürth wird Schonlau mit großer Wahrscheinlichkeit wieder ins Team zurückkehren. Aber bleibt er danach auch weiterhin an Bord?

Schonlaus HSV-Vertrag verlängerte sich kürzlich bis 2027

Erst kürzlich verlängerte sich der Vertrag des Routiniers automatisch bis Sommer 2027, weil er in dieser Saison auf im Kontrakt verankerte Einsatzzeiten kam. Aber: Die Ausgangslage für den Kapitän, der seit seinem Wechsel aus Paderborn im Sommer 2021 stets Stammspieler beim HSV war, hat sich in dieser Rückrunde erheblich verändert.

Innnerhalb der Mannschaft ist Schonlau weiterhin hoch angesehen und zählt auch in der Kabine zu den absoluten Wortführern. Seinen Stammplatz aber verlor er an Dennis Hadzikadunic (fehlt zurzeit verletzt) und kam in der Regel nur noch als Backup zum Einsatz. Im Sommer dürfte weitere Verstärkung hinzukommen, zudem will Frankreich-Talent Aboubaka Soumahoro (20), den der HSV im Winter für etwa zwei Millionen Euro von Paris FC verpflichtete, kommende Saison nach nun überstandener Verletzung durchstarten.

HSV-Bosse und Schonlau wollen die Situation besprechen

Wie der Verein und sein verdienter Profi nun mit dieser Situation umgehen werden, ist offen. Gesprächsbedarf herrscht von beiden Seiten, in der Woche nach dem Fürth-Spiel soll es so weit sein. Dann gibt es zahlreiche Fragen zu klären: Wie ist Schonlaus Perspektive? Gibt sich der einstige Platzhirsch mit der Aussicht auf möglicherweise geringe Einsatzzeiten zufrieden, um endlich mit dem HSV in der Bundesliga spielen zu können? Oder sucht er im Herbst seiner Karriere noch mal eine neue Herausforderung – mit der Chance, wieder Stammspieler zu sein?

114 HSV-Pflichtspiele bestritt Sebastian Schonlau seit seinem Wechsel aus Paderborn im Sommer 2021. WITTERS 114 HSV-Pflichtspiele bestritt Sebastian Schonlau seit seinem Wechsel aus Paderborn im Sommer 2021.

All diese Punkte sollen nach der Saison angesprochen werden – offen und ehrlich, mit tiefem Blick in die Augen, wie es aus beiden Lagern heißt. Klar dürfte sein: Signalisiert der HSV Schonlau, dass ein Wechsel die bessere Lösung sei, würde der Käpt’n nicht auf seinen Vertrag pochen. Genauso wenig ist zu erwarten, dass der HSV Schonlau Steine in den Weg legen würde, sollte dieser einen Wechselwunsch hinterlegen. Dafür ist die gegenseitige Wertschätzung viel zu groß.

Sucht HSV-Kapitän Schonlau eine neue Herausforderung?

Sollte Schonlau tatsächlich in Kürze auf dem Markt sein, dürfte es ihm an Interessenten kaum mangeln. Sein Profil passt perfekt zu Vereinen wie Schalke, Hertha, Düsseldorf oder Hannover, die mit Macht zurück in die Bundesliga wollen und auf dem Platz Führungsfiguren brauchen. Auch ein Wechsel in die USA könnte Schonlau reizen.

Zukunftsmusik. Sobald die HSV-Profis am Donnerstag wieder ins Training einsteigen, zählen erste einmal nur der Auftritt in Fürth und die „Radkappe“. Schonlau als HSV-Kapitän mit einer Trophäe – es wäre ein Schnappschuss für die Ewigkeit. Ganz gleich, wie es danach mit ihm weitergeht.