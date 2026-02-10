Trotz Tempo-Rekord: Jatta muss um seinen HSV-Platz zittern

Bakery Jatta gehört zu den HSV-Überraschungen in dieser Saison. Im Sommer sollte der Gambier im Volkspark noch aussortiert werden, den Großteil der Hinrunde verbrachte er auf der Tribüne. Dann erhielt er plötzlich doch noch mal eine Chance – und nutzte sie direkt. Nun könnte sich für ihn schon wieder einiges drehen, obwohl er beim 2:0 in Heidenheim erst für einen neuen Tempo-Rekord in dieser Spielzeit gesorgt hat.

Seit 2016 spielt Jatta für den HSV. Bislang stand er bei 226 Pflichtspielen für die Profis auf dem Platz – da kann kein anderer Spieler im aktuellen Kader der Hamburger mithalten. Die meisten Einsätze sammelte Jatta in der Offensive: rechts, links, im Zentrum. Dabei stehen 30 Tore und 25 Vorlagen zu Buche. Den Weg zurück in das Team fand er in dieser Saison jedoch über eine neue Position.

Mit Jatta soll es mehr HSV-Torgefahr von rechts geben

Als Schienenspieler auf der rechten Seite kam Jatta in den vergangenen acht Bundesliga-Spielen zum Einsatz. Durchgesetzt hat er sich dabei gegen die beiden Außenverteidiger Giorgi Gocholeishvili und William Mikelbrencis. Mit Jatta, der die komplette Bahn beackern soll, erhofft sich Trainer Merlin Polzin unter anderem mehr Torgefahr über rechts.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für einen Treffer oder eine Vorlage hat der 27-Jährige auf seiner neuen Position bislang noch nicht gesorgt. Dass er immer noch das Tempo dafür hat, zeigte er zuletzt in Heidenheim: Mit 35,03 km/h war er nicht nur der schnellste Spieler auf dem Platz – für Jatta war es zugleich seine Bestzeit in dieser Saison. So schnell war er beim HSV zuletzt vor drei Jahren.

Das könnte Sie auch interessieren: Rückkehr steht bevor: Wird Dompé in dieser Woche vom HSV begnadigt?

Zittern muss Jatta nun trotzdem um seinen Platz. Der Grund: Durch die Rückkehr von Warmed Omari in die Innenverteidigung muss wahrscheinlich eine neue Rolle für Nicolás Capaldo gefunden werden. Der Argentinier kann genau wie Jatta als Schienenspieler auf der rechten Seite eingesetzt werden – und wird dort perspektivisch wohl auch auflaufen. Ob schon im nächsten Spiel oder erst in den kommenden Wochen, muss Polzin entscheiden. Für Jatta wird es auf jeden Fall mal wieder eng. Er kennt das beim HSV …