Trotz riesiger Konkurrenz: So heftig kämpfen die HSV-Bosse um Bayern-Juwel Wanner

Die Schar der Interessenten wird immer größer. Das Hauen und Stechen um Paul Wanner ist in vollem Gange, nach portugiesischen Medienberichten soll sich nun auch Benfica Lissabon um die Verpflichtung des Bayern-Juwels bemühen. Mittendrin im Treiben ist der HSV. Kein leichter Poker – aber einer, in dem die HSV-Verantwortlichen sich mächtig strecken, um am Ende den Zuschlag zu erhalten.

In der vergangenen Woche war das Interesse der Hamburger an dem 19-Jährigen publik geworden. Den HSV-Bossen schwebt eine Leihe bis Saisonende vor – so wie bei Keeper Daniel Peretz, der am Montag ebenfalls für ein Jahr von den Bayern in den Volkspark wechselte.

Auch Werder Bremen buhlt um HSV-Wunschspieler Wanner

Die Konkurrenz ist riesig. Zahlreiche Bundesligisten (u.a. Werder Bremen) bemühen sich intensiv um den U21-Nationalspieler, der als eines der größten deutschen Mittelfeldtalente gilt, aber auch für Österreich spielen könnte. Dazu liegen Wanner konkrete Anfragen von Champions-League-Klubs aus dem Ausland vor. In diese Gilde reihte sich nun auch Benfica ein.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der große Vorteil des HSV: Anders als viele Konkurrenten hatten die Entscheidungsträger nach MOPO-Informationen schon intensiven direkten Kontakt zu Wanner. Sowohl die sportliche Führung um Sportvorstand Stefan Kuntz und Sportdirektor Claus Costa als auch das Trainerteam um Chefcoach Merlin Polzin sollen dem so heiß begehrten Talent eine klare Perspektive aufgezeigt und genauestens erklärt haben, wie und wo der HSV mit ihm plant.

Paul Wanner (l.) spielte vergangene Saison als Bayern-Leihgabe für Heidenheim. WITTERS Paul Wanner (l.) spielte vergangene Saison als Bayern-Leihgabe für Heidenheim.

Wanners Ziel bleibt eine große Karriere beim FC Bayern

Mit einer schnellen Entscheidung Wanners ist dennoch nicht zwingend zu rechnen. Das Bayern-Juwel wägt derzeit genau ab, welcher Schritt für seine Entwicklung der richtige sein könnte. Dass er nach zwei Leih-Jahren in Elversberg und zuletzt Heidenheim auch eine dritte Saison in der Fremde verbringen möchte, gilt mittlerweile als gesichert. Sein erklärtes Ziel bleibt allerdings eine große Karriere beim FC Bayern.

Das könnte Sie auch interessieren: HSV-Bosse müssen sich einen Wunschspieler wohl abschminken

Offen, ob Wanner auf seinem Weg dahin ein einjähriges Volkspark-Gastspiel einlegen wird. Fest steht aber: Die HSV-Bosse geben schon seit geraumer Zeit alles, um am Ende Wanners Ja-Wort zu erhalten – und damit einen Coup auf dem Transfermarkt zu landen.