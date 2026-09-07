Mainz-Kapitän Nadiem Amiri erinnert nach dem 5:0 im Volkspark an einen alten HSV-Spruch – und setzt mit seiner Songwahl auf Instagram noch einen drauf.

Die HSV-Worte aus dem Februar hat man in Mainz nicht vergessen. Am 23. Spieltag der Vorsaison waren die Hamburger auswärts bei den 05ern angetreten und hatten sich nach Rückstand ein 1:1 erkämpft – im wahrsten Wortsinn. Denn im Nachgang meinte Verteidiger Miro Muheim: „Ich habe schon lange nicht mehr gegen so eine Tretertruppe gespielt.“ Es war ein Satz, über den die Mainzer Stars angesichts der ebenfalls harten Gangart des HSV damals nur lachen konnten. An diesem Sonntagabend gab es eine neue Replik.

Diese Stichelei konnte sich Nadiem Amiri nicht verkneifen. Der Kapitän der siegreichen Gäste postete nach der 5:0-Gala seines Teams im Volkspark einige Spielfotos auf Instagram und schrieb dazu: „Die Tretertruppe hat geliefert.“ Die Anspielung auf Muheims Aussagen von vor fünf Monaten ist offensichtlich.

Amiri verteilt einen Seitenhieb in Richtung des HSV

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Die Mainzer waren dem HSV bei der Neuauflage des Duells in allen Belangen überlegen und gewannen auch in der Höhe verdient. Amiri selbst hatte keinen Scorerpunkt geliefert, er ordnete das Spiel seiner Mannschaft aber als Taktgeber und initiierte immer wieder kreative Momente. Nach den fünf Toren gehörte der deutsche WM-Fahrer jeweils zu den Profis, die am emotionalsten jubelten.

Dass die Mainzer ihre ersten beiden Treffer direkt an der rechten Eckfahne vor der Nordtribüne zelebrierten, stieß den HSV-Fans vor Ort sauer auf. Amiri, Sheraldo Becker und Co. bekamen einige Sprüche ab – aber sie konnten am Ende des Sonntagnachmittags über all das lachen. Nationalspieler Amiri wurde für seine vier Worte auf Instagram von seinen Teamkollegen und vom eigenen Anhang gefeiert.

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„Ein Brett“: Instagram-Beitrag sorgt für Belustigung

„Diese Caption ist ein Brett“, kommentierte der Content-Creator „AllAboutGoalz“. Der verletzte 05-Profi Paul Nebel postete einen zwinkernden Smiley. Silvan Widmer, der gegen den HSV aufgrund von Knieproblemen ausgefallen war, meinte in Amiris Richtung: „Love it, bro.“ Also: „Ich liebe es, Bruder.“ Abgerundet wurde der Seitenhieb durch die Musikauswahl. Nachdem Mainz in Hamburg fünfmal getroffen hatte, entschied sich Amiri bei seinem Social-Media-Beitrag für den Song „I Got 5 On It“ des US-amerikanischen Rap-Duos Luniz.

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Auch bei den Gelben Karten „siegten“ die Mainzer übrigens: Während aufseiten der Rheinhessen gleich drei Profis verwarnt wurden (Becker, Phillipp Mwene und Anthony Caci), war es beim HSV einzig Zakaria El Ouahdi. Das Heimteam gewann weniger Zweikämpfe (45 Prozent) und beging mehr Fouls (HSV: 19, Mainz: 13). Es war insgesamt eine klare Angelegenheit. Im Februar hatte das in der Mewa Arena noch ganz anders ausgesehen.