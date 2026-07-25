Zweites Spiel, erster Sieg. Nach der 2:3-Niederlage im ersten Test gegen Rapid Wien gelang dem HSV gegen den 1. FC Heidenheim nach einer furiosen Phase kurz nach der Pause ein 3:1-Sieg. Im Mittelpunkt stand Neuzugang Patson Daka, der an allen drei Toren direkt beteiligt war und ein Traum-Debüt feierte. Nach einem von Daka herausgeholten Elfmeter traf Albert Grønbæk per Strafstoß zum 1:0 (38.). Nach der Pause ging es dann Schlag auf Schlag. Der eingewechselte Rayan Philippe traf nach einem schönen Spielzug in Kombination mit Immanuel Pherai und Daka zum 2:0 (50.). Kurz darauf kam Heidenheim in Form von Oualid Mhamdi per abgefälschtem Schuss zum 2:1 (55.), ehe Daka höchstpersönlich nach Vorarbeit von Grønbæk auf den 3:1-Endstand erhöhte. Bilal Nadir feierte ebenfalls sein HSV-Debüt, während auch viele Talente erneut auf Spielzeit kamen.

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