Am Montag wurde der Tod des 75-Jährigen bekannt. Nun soll ein Gedenken folgen.

Die Bestürzung und Trauer sind nach wie vor gewaltig. Der Tod von Fußball-Legende Kevin Keegan bewegt den HSV und seine Fans. Die „Mighty Mouse“ zählte nicht nur zu den besten, sondern auch zu den beliebtesten Stars der Vereins-Geschichte.

Am Montag wurde bekannt, dass der Engländer im Alter von 75 Jahren den Kampf gegen den Krebs verloren hat. Weltweit meldeten sich Persönlichkeiten des Sports zu Wort. Deutschlands Tennis-Legende Boris Becker twitterte traurig: „Always loved Kevin.“

HSV gegen Everton auch in Gedenken an Keegan

Anzeige

Der HSV wird auch noch für ein sichtbares Zeichen seiner Trauer sorgen. Aller Voraussicht nach werden die Profis im Rahmen ihrer Testpartie gegen den FC Everton im Volkspark (1.8.) mit Trauerflor auflaufen. In dem Stadion, in dem Keegan (vor dem Umbau und der 90-Grad-Drehung des Spielfeldes) die Fans von 1977 bis 1980 verzauberte und zweimal als HSV-Profi zu Europas Fußballer des Jahres gekürt wurde (1978 und 1979).

Bereits am Dienstag – dem vierten Todestag von Uwe Seeler – hatte sich Finanzvorstand Eric Huwer im Trainingslager in Längenfeld mit emotionalen Worten an die mitgereisten Fans und HSV-Profis gewandt. Anschließend brandete zu Ehren Keegans und Seelers Applaus auf.

Anzeige

Auch Hamburger Fans machten ihre Trauer schnell sichtbar. Auf Keegans Fußabdruck, der auf dem „Walk of Fame“ am Rande des bronzenen Uwe-Seeler-Fußes am Volksparkstadion verewigt wurde, legten mehrere Anhänger Blumen und einen HSV-Schal nieder. Getrauert wird auch bei Keegans Ex-Klubs FC Liverpool und Newcastle United – dort wurden hunderte Blumen, Schals und Kerzen an den Stadien abgelegt und aufgestellt. In Newcastle wird die britische Flagge am Rathaus zu Ehren Keegans für den Rest der Woche auf Halbmast wehen.