Noch ein halbes Dutzend Profis würde der HSV vor dem Saisonstart gern abgeben. Einer, der dem Verein ordentlich die Kassen füllen könnte, befindet sich mittlerweile in aussichtsreichen Gesprächen.

Ein Monat ist vergangen, seit der HSV den letzten Abgang des Sommers verzeichnen konnte. Am 10. Juli vermeldete der Verein die Leihe von Aboubaka Soumahoro zu RCD Mallorca, danach passierte in Sachen Kader-Ausdünnung nichts mehr. Das aber dürfte sich bald ändern: Ein halbes Dutzend Spieler sollen den Verein nach Möglichkeit noch bis zum Ende der Sommer-Transferperiode verlassen. Zumindest bei einem dieser Kandidaten ist immer mehr Bewegung in den Gesprächen erkennbar.

Er ist fraglos der größte Seuchenvogel dieses HSV-Sommers. Fabio Baldé kam bislang überhaupt nicht in Tritt, seit fast drei Wochen hat der 21-Jährige kein Mannschaftstraining mehr absolvieren können, geschweige denn eine Testspielminute absolviert. Erst setzte ihn eine Blase am Fuß außer Gefecht, dann schmerzte die Wade. Zudem hatte der Flügelstürmer mit Fieber zu kämpfen. Aktuell ackert er dafür, wieder voll einsteigen zu können.

Abgang? Bei HSV-Talent Fabio Baldé tut sich was

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Fabio Baldé war zuletzt oft nur Zuschauer, wenn seine HSV-Kollegen in großer Runde trainierten. Witters

Ob Baldé aber überhaupt nochmal für den HSV auflaufen wird, ist fraglich. Seit Monaten halten sich Gerüchte über ein mögliches Interesse verschiedener Vereine an dem Talent. In den vergangenen Tagen aber wurde es nach MOPO-Informationen konkreter und der Draht zu ein, zwei Vereinen enger. Im Volkspark ist man mittlerweile guter Dinge, dass es tatsächlich zu einem Sommer-Wechsel kommen wird. Laut „Bild“ soll ein französischer Erstligist im Rennen um Baldé vorn liegen.

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Baldé und der HSV wären beidseitig an einer Luftveränderung interessiert. Der Angreifer hofft auf den nächsten Schritt und mehr Spielzeit als in Hamburg. Und der HSV könnte seine Kasse füllen. Baldé besitzt einen langfristigen Vertrag (bis 2029), sein Marktwert liegt laut transfermarkt.de bei etwa fünf Millionen Euro. Kaum vorstellbar, dass der HSV ihn für weniger gehen lässt. Was einen Wechsel wahrscheinlicher macht: Das HSV-Eigengewächs hat keine erklärte Wunschliga und zeigt sich vielen Möglichkeiten gegenüber aufgeschlossen.

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Dompés Berater haben die Klubsuche intensiviert

Bei Baldé besteht Hoffnung auf einen Sommer-Wechsel. Und noch fünf weitere Profis könnten gehen. Die Berater von Jean-Luc Dompé, der vom Training freigestellt wurde, haben die Vereinssuche intensiviert. An Immanuel Pherai gibt es weiterhin Interesse aus dem In- und Ausland. Auch wenn der Mittelfeldmann in dieser Vorbereitung eine ordentliche Figur abgibt, deutet weiterhin vieles auf einen Wechsel hin – weil ihm beim HSV eine klassische Reservistenrolle mit wenig Spielzeit droht.

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Das gilt auch für Emir Sahiti, der sich ebenfalls umschaut. Kann sich beides noch etwas ziehen. Bereits im vergangenen Winter machten Pherai (damals nach Elversberg) und Sahiti (zu Maccabi Tel Aviv) ihre Leihdeals auf den letzten Drücker klar.

Auch Emir Sahiti (l.) und Immanuel Pherai sollen den HSV nach Möglichkeit noch in diesem Sommer verlassen. Witters

Bewegung wird in den kommenden Wochen auch in Bezug auf Daniel Elfadli erwartet. Der Abwehrspieler musste im Verlauf der Vorbereitung erkennen, dass im internen Ranking mehrere Kandidaten auf seinen Wunschpositionen vor ihm rangieren. Die neuen Berater des 29-Jährigen werden sich nun zumindest intensiv nach Alternativen auf dem Markt umsehen.

Chancenlos bei den Profis ist Joel Agyekum (21/nach Leihe zurück von Viktoria Köln), wenngleich er die komplette Vorbereitung unter Merlin Polzin absolviert. Auch er soll den Verein verlassen und sieht sich um. Ziel könnte erneut die dritte Liga oder das benachbarte Ausland (Niederlande, Dänemark) sein.