Der Transfersommer läuft für den HSV weiterhin sehr schleppend. Beeinflussen können das die Hamburger nur bedingt. Das gilt auch im Fall von Kandidat Elias Baum.

Mit Kofi Amoako und Albert Grønbæk hat der HSV bislang zwei Profis fest für die neue Saison verpflichtet. Sechs bis sieben weitere Zugänge sind noch geplant. Gesucht werden dabei unter anderem zwei Spieler für die Schienenpositionen auf der linken und rechten Seite. Ein Kandidat: Frankfurts Elias Baum. Doch die entscheidende Frage lautet inzwischen: Lässt die Eintracht den deutschen U21-Nationalspieler in diesem Sommer überhaupt ziehen?

Baum ist vor allem auf der rechten Seite zu Hause. Dort absolvierte er bislang die mit Abstand meisten Spiele seiner Karriere. Als Leihspieler der SV Elversberg überzeugte er in der Saison 2024/25 in 33 Zweitliga-Partien als Rechtsverteidiger. Für Frankfurt kam er in der zurückliegenden Spielzeit rechts in der Abwehr und im Mittelfeld zu fünf Bundesliga-Einsätzen. Zu mehr reichte es nicht. Der Grund: Auf der rechten Schiene setzte die Eintracht vor allem auf Rasmus Kristensen – und bei Bedarf auch mal auf Nathaniel Brown, der eigentlich links seine Stammposition hat.

Kristensen-Abgang verändert den Frankfurt-Kader

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Nun aber hat sich die Lage verändert. Kristensen ist nach nur zwei Saisons schon wieder weg und wechselt zurück in seine Heimat zu seinem Jugendverein FC Midtjylland. Brown soll sich auf der anderen Seite bereits mit dem FC Bayern einig sein. Plötzlich hätte Baum also zwei Konkurrenten weniger im Frankfurter Kader. Heißt das, der Wechsel des 20-Jährigen, der noch bis 2028 bei der Eintracht unter Vertrag steht, ist vom Tisch?

Nein. Im Volkspark verfolgt man die jüngsten Frankfurter Transferbewegungen gelassen. An der Ausgangslage im Werben um Baum soll sich dadurch nichts geändert haben. Der Rechtsfuß steht beim HSV weiter auf der Liste.

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Bei Baum muss der HSV auch auf den Faktor Zeit setzen

Eine schnelle Entscheidung ist allerdings nicht zu erwarten. Wenn die Hessen Ende kommender Woche in die Vorbereitung auf die neue Saison starten, dürfte auch Baum dabei sein. Wie lange er bleibt, hängt wohl auch davon ab, welche Alternativen die Eintracht auf dem Transfermarkt findet.

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Der HSV wird die Situation weiter genau beobachten. Dass in einem Sommer gleich mehrere Außenverteidiger einen Klub verlassen, wird im Volkspark grundsätzlich nicht als Ausschlusskriterium für eine eigene Verpflichtung gesehen. Schließlich kennen die Hamburger dieses Szenario selbst bestens: Mit William Mikelbrencis, Giorgi Gocholeishvili und Noah Katterbach zählen bereits drei Außenverteidiger zu den HSV-Abgängen dieses Sommers.