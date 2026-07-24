Bereits zum zweiten Mal in dieser Vorbereitung muss Fabio Baldé pausieren. Dazu gibt es neue Transfergerüchte rund um den HSV-Profi.

Der Auftakt des Trainingslagers begann für Fabio Baldé noch mit Feierlichkeiten. Zu seinem 21. Geburtstag erhielt der HSV-Profi am vergangenen Montag über die sozialen Medien Dutzende Glückwünsche, auch viele frühere Kollegen meldeten sich bei ihm. Ansonsten aber hat Baldé aktuell nur wenig Grund zur Freude. Momentan ist er das wohl größte Sorgenkind des HSV-Kaders. Zudem gibt es neue Wechsel-Gerüchte rund um das Talent.

Vor zwei Wochen starteten die Profis von Trainer Merlin Polzin in die Vorbereitung. In Längenfeld muss Baldé nun bereits zum zweiten Mal pausieren. Erst stoppte ihn in der Vorwoche eine schmerzhafte Blase, die auch seinen Einsatz im ersten Test bei Rapid Wien (2:3) verhinderte. Seit Donnerstag nun laboriert der Flügelstürmer an einer Kniereizung und kann seitdem nicht mehr mit der Mannschaft trainieren. Mehr als eine Schicht auf dem Fahrrad war auch am Freitag nicht drin. Reine Vorsichtsmaßnahme, heißt es von Seiten des Vereins.

Der HSV testet am Samstag in Österreich gegen Heidenheim

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Offen, wie schwer es Baldé diesmal erwischt hat. Alles spricht jedoch dafür, dass er auch das zweite Testspiel des Sommers verpassen wird. Ehe es in den Flieger zurück nach Hamburg geht, trifft der HSV am Samstag (13.30 Uhr) in Kematen (bei Innsbruck) auf Bundesliga-Absteiger Heidenheim.

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Oder ist Baldés Verletzung womöglich nur die halbe Wahrheit? Seit Wochen steht fest, dass der U20-Nationalspieler Portugals den HSV gern verlassen würde. Immer wieder wurde in den vergangenen Wochen vom Interesse unterschiedlicher Vereine berichtet – aus Portugal, Belgien und den Niederlanden. Nun halten sich in der Türkei seit Tagen hartnäckig Gerüchte, dass Besiktas Istanbul ganz heiß auf Hamburgs Rechtsaußen sei.

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Die HSV-Bosse sind bei Baldé auf alles vorbereitet

Nach MOPO-Informationen sind die HSV-Bosse und Trainer Merlin Polzin bei Baldé auf alle Eventualitäten vorbereitet. Auch deshalb soll kein Risiko eingegangen werden. Denn sollte sich die Blessur verschlimmern und Baldé womöglich wochenlang ausfallen, könnte das einen möglichen Transfer gefährden. Der HSV wäre bereit, sein Eigengewächs ziehen zu lassen. Jederzeit, so heißt es, könne ein Transfer über die Bühne gehen, wenn ein Verein eine passende Ablöse auf den Tisch legt. Die Rede ist von einem Betrag ab sechs, sieben Millionen Euro aufwärts. Gut für den HSV: Baldés lange Vertragslaufzeit (bis Sommer 2029) würde die Ablöse in die Höhe schrauben.

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Noch aber soll beim HSV kein konkretes Angebot eingegangen sein. Auch nicht aus Istanbul. Nicht auszuschließen, das in Kürze Bewegung in die Angelegenheit kommt.