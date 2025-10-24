Dass Immanuel Pherai ein selbstbewusster Typ ist, konnte er in diesem Jahr zu selten bei den HSV-Profis zeigen. Er beweist es aber im Interview. Der 24-Jährige beantwortet eine provokante Frage, schiebt Wechselgedanken zur Seite und liefert Erklärungen für seine bislang enttäuschende Ausbeute in Hamburg. Pherai benennt, was ihn nervt, er spricht über einen Schicksalsschlag – und verrät ein umso schöneres Familiengeheimnis.



