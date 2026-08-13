Abwehrmann Sebastiaan Bornauw und Angreifer Terem Moffi gelten als heiße HSV-Kandidaten. Nun gibt es eine Entwicklung rund um die beiden Profis.

Wenn die HSV-Profis am Freitag per Charterflieger zu ihrem Testspiel nach Toulouse abheben (Samstag, 19 Uhr, Liveticker auf MOPO.de), sind auch die Bosse des Vereins an Bord und basteln nebenbei weiter am Kader für die anstehende Saison. Zwei Personalien wurden in den vergangenen Tagen besonders heiß im Volkspark gehandelt. Zumindest bei einem der beiden hat der HSV nun offenbar einen weiteren Konkurrenten an den Hacken.

Noch ist der weiße Rauch nicht aus Straßburg nach Hamburg herübergeweht, die Vorzeichen aber kündigen eine baldige Verkündung an. An diesem Donnerstag absolviert Fábio Baldé (21) seinen Medizincheck beim französischen Erstligisten. Sieben Millionen Euro (plus weitere Boni) soll der HSV für seinen Flügelstürmer erhalten. Ein starker Deal für die sportliche Führung um Claus Costa und Sportvorständin Kathleen Krüger.

Der HSV verpflichtete in diesem Sommer bislang fünf Neue

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Wann aber kommt nach Kofi Amoako (21/aus Dresden), Albert Grønbæk (25/Rennes), Martin Adeline (22/zuvor Troyes) sowie Patson Daka (27/Leicester) und Bilal Nadir (22/Marseille) – die bei ihrer Verpflichtung vereinslos waren – der nächste Neue?

Leeds’ Abwehrspieler Sebastiaan Bornauw (r.) ist beim HSV ein heißer Kandidat. IMAGO/Visionhaus

Mit Abwehrspieler Sebastiaan Bornauw (27/Leeds) und Angreifer Terem Moffi (27/Nizza) haben die HSV-Bosse unter anderem zwei Spieler im Visier, deren Profil gut in die Planungen passen würde. Beide Profis stehen auch tatsächlich weit oben auf der Liste der Hamburger. Nach MOPO-Informationen wurde bislang allerdings weder für Donnerstag noch für den morgigen Freitag ein Medizincheck im Volkspark angekündigt.

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Auch ein Ex-HSV-Trainer ist an Moffi interessiert

Insbesondere bei Moffi gestaltet sich die Angelegenheit kompliziert. Der zuletzt nach Porto verliehene Stürmer, der in Nizza keine Zukunft mehr hat, wird von mehreren Klubs umworben. Zuletzt galt Besiktas Istanbul bereits als HSV-Konkurrent, nun mischt offenbar mit Samsunspor ein weiterer türkischer Verein mit. Pikant: Der Verein wird von Ex-HSV-Coach Thorsten Fink trainiert.

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HSV-Sturmkandidat Terem Moffi (r.) spielte in der Vorsaison für den FC Porto. IMAGO/Action Plus

„Wir führen Gespräche mit einem Stürmer“, ließ Samsunspors Technischer Direktor Yüksel Yildirim wissen und wurde konkret: „Er spielt in der Ligue 1 in Frankreich, sein Marktwert liegt bei acht Millionen Euro. Derzeit verhandelt er mit einem Team aus der Bundesliga und hat sich bis Freitag Bedenkzeit erbeten.“ Bei dem von Yildirim nicht namentlich genannten Stürmer soll es sich um Moffi handeln – und bei dem Bundesligisten um den HSV. Offen, wie die Angelegenheit ausgeht.

Bornau dürfte Leeds verlassen – in Richtung HSV?

Auch in Sachen Bornauw kündigt sich eine Entscheidung an. Wenngleich der Belgier am Mittwoch bei Leeds’ Test gegen Manchester United (1:1) die komplette Spielzeit über auf dem Platz stand, tendiert er zu einer Luftveränderung. „Wenn ein Spieler seinen eigenen Wunsch hat und sich vielleicht nach etwas anderem sehnt und sich dabei so professionell verhalten hat wie er, dann berücksichtigen wir das“, ließ Leeds-Trainer Daniel Farke wissen. Er könne „sehr, sehr gut damit leben“, wenn der Ex-Kölner und -Wolfsburger dem Verein erhalten bliebe. Wenn Bornauw aber „etwas Anderes machen möchte“, werde man „auch berücksichtigen, was er sich wünscht“. Dazu passt: Mit Nico Elvedi (Gladbach) steht der Nachfolger schon in den Startlöchern.

Beim HSV gilt Bornauw als Kandidat für den vakanten Posten des Abwehrchefs. Dort hat Luka Vuskovic (jetzt Brighton) nach dem Ende seiner Leihe eine große Lücke hinterlassen. In der Vorbereitung bekleidete zumeist Jordan Torunarigha den mittleren Part der Dreier-Abwehrkette. Der Deutsch-Nigerianer könnte aber auch links spielen.

Moffi und Bornauw, zwei Namen, zwei mögliche Verstärkungen. Und jeweils ein offener Ausgang der Verhandlungen. Fest steht nur eines: Wenn der HSV am Freitag nach Toulouse abhebt, werden beide Namen auf der Passagierliste fehlen.