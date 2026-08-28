Transfer-Update! Diese fünf Profis sollen den HSV noch verlassen – Wirbel um Muheim 

Bis zu fünf Profis könnten den HSV in diesem Sommer noch verlassen. Vor allem ein Nationalspieler sorgt für Wirbel in der Gerüchteküche.

Miro Muheim fuhr gerade erst mit der Schweiz zur WM – der HSV aber würde ihn gern abgeben. Witters

Als sich die HSV-Profis am Freitagnachmittag auf den Weg nach Dortmund machten, war längst nicht für jeden Profi Platz im Aufgebot. Für den einen oder anderen, der in Hamburg zurückblieb, dürfte es der letzte Denkanstoß gewesen sein, um doch noch vor dem Ende der Sommer-Transferperiode das Weite zu suchen: Bis zu fünf Profis könnten den Klub auf den letzten Drücker noch verlassen.

Zumindest für ein Problem fand sich in dieser Woche eine Lösung. Jean-Luc Dompé (31) wurde am Freitag vom türkischen Erstligisten Konyaspor offiziell als Neuzugang vorgestellt, der Wechsel ging ablösefrei über die Bühne. Die Zukunft gleich mehrerer seiner Ex-Teamkollegen im Volkspark bleibt hingegen unklar.

Wie schwer ist HSV-Profi Muheim wirklich verletzt?

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Fragen wirft weiterhin das Treiben rund um Miro Muheim (28) auf. Seit zwei Wochen leidet der Schweizer unter Adduktorenproblemen und reiste nicht mit nach Dortmund. In dieser Woche trainierte er lediglich individuell. Das Thema Muheim ist in der Szene längst zum größeren Tuschelthema geworden: Sind seine Probleme wirklich so gravierend? Oder will der HSV kein Risiko eingehen, dass sich Muheim auf der Zielgeraden der Transfer-Periode verletzen könnte?

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Dass die Hamburger Muheim gern abgeben würden, ist ein offenes Geheimnis. Mehrfach wurde zuletzt größeres Interesse an Alternativen für die linke Schiene kolportiert. Jacques Ekomié (23) wäre aus Angers gern zum HSV gewechselt, schlug nun aber den Weg zum englischen Zweitligisten Wrexham ein. Auch um Portos Francisco Moura (27) gibt es Gerüchte. Nur: Solange Muheim da ist, sträubt sich der HSV davor, einen weiteren gestandenen Profi zu verpflichten – vor allem, um Super-Talent Louis Lemke (16) nicht den Weg zu verbauen.

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Die HSV-Zukunft von Pherai und Elfadli ist weiterhin offen

Die Personalie Muheim bleibt spannend. Zumal der Schweizer bislang keine Offerte eines anderen Vereins erhielt, die ihn so sehr reizt, dass er seine Zelte im Volkspark abbrechen möchte. Auch zwei seiner Kollegen sind hin- und hergerissen. An Daniel Elfadli (29) und Immanuel Pherai (25) signalisieren mehrere Vereine Interesse. Auch beim HSV meldeten sich nach MOPO-Informationen bereits Interessenten – allerdings ohne zuvor mit den Spielern gesprochen zu haben, für die ein Wechsel zu diesen Klubs nicht in Frage kommt.

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Nach wie vor ist völlig offen, wie sich die beiden Profis entscheiden werden. Wechseln sie? Oder hoffen sie auf eine größere Chance beim HSV im Laufe der Hinrunde? Beide Entscheidungen dürften Anfang der Woche fallen.

Einen Schritt weiter ist Emir Sahiti (27), an dem es Interesse aus dem Ausland und der zweiten Liga gibt. Der Kosovare möchte den HSV verlassen, wägt aber noch ab, welcher Schritt für ihn der richtige wäre.

Und noch ein fünfter Hamburger könnte auf den letzten Drücker wechseln. Innenverteidiger Joel Agyekum (21), der wieder fester Bestandteil des U21-Teams ist, liebäugelt erneut mit einem Engagement in der dritten Liga – wie in der Vorsaison, als er an Viktoria Köln verliehen wurde.