Der HSV hat auch ohne weitere Verkäufe eigentlich Geld für neue Zugänge. Warum es zurzeit dennoch stockt auf dem Transfermarkt.

Bei Fábio Vieira schielt der HSV weiterhin auf eine gemeinsame Zukunft. Doch bis zu einer finalen Entscheidung wird es noch dauern. Witters

Der große Erfolg der abgelaufenen Saison, das Erreichen des Saisonziels Klassenerhalt, soll keine einmalige Sache bleiben. Vielmehr will der HSV langfristig bleiben – in der Bundesliga. Der Kader für das zweite Jahr im Oberhaus steht längst noch nicht, das ist normal. Dennoch wären die Bosse gerne schon ein paar Schritte weiter in der Planung. Zumindest gibt es Tendenzen, nicht nur finanziell – sondern auch bei dem zuletzt so erfolgreichen Leihspieler-Modell. Ist es eins für die Zukunft?

Zieht man Vergleiche zu den vergangenen beiden Transfersommern, kann man eigentlich meinen: Claus Costa liegt voll im Soll. Zumindest quantitativ. Aktuell hat der HSV mit Kofi Amoako und Albert Grønbæk nämlich genauso viele Spieler verpflichtet wie zum selben Zeitpunkt vor einem Jahr: Bis Mitte Juni 2025 war auch „erst“ ein neues Duo vorgestellt worden, in Nicolai Remberg und Jordan Torunarigha. Danach folgte Rayan Philippe am 2. Juli.

HSV-Transfers begannen zuletzt oft eher schleppend

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Im EM-Sommer 2024 liefen die Transferbemühungen sogar noch schleppender an, da hatte der HSV bis Ende Juni erst einen Profi fest geholt – die vorherige Leihgabe Lukasz Poreba. Jetzt ist wieder Turnier-Jahr. Und im Volkspark ist man nicht überrascht darüber, dass der Markt auch aufgrund der WM noch nicht so richtig in die Gänge gekommen ist. Leicht genervt ist man beim HSV dennoch. Denn es liegt in der Natur der Sache, dass die Bosse lieber heute als morgen weitere Kaderbausteine zusammensetzen würden.

Albert Grønbæk (l.) wurde fest aus Rennes verpflichtet – es war der zweite Sommer-Transfer von Sportdirektor Claus Costa nach Kofi Amoako. Witters

Nicht nur auf der Abgangsseite, wo als Nächstes Robert Glatzels Wechsel nach Wolfsburg ansteht, sondern auch auf der Zugangsseite gab es jüngst kaum Bewegung. Der Wechselstau hat jedoch keine finanziellen Ursachen. Nach MOPO-Informationen muss der HSV nicht erst weitere Spieler abgeben und neue Transfererlöse erzielen, bevor er ein drittes oder viertes Mal zuschlagen könnte – nach Amoako, der knapp zwei Millionen Euro kostete, und Grønbæk, der dem HSV 4,7 Millionen Euro wert war.

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Geld ist da – doch Sportchef Costa muss abwägen

Auch, weil die Kaderchefs das Transferbudget in der abgelaufenen Saison nicht gänzlich ausgeschöpft haben, sind unabhängig vom Glatzel-Verkauf bereits Mittel für akute Investments vorhanden. Costa muss im Laufe des Sommers für weitere Einnahmen sorgen, wäre im Fall der Fälle aber schon jetzt handlungsfähig. Gleichzeitig befindet sich der Sportdirektor in einem ständigen Abwägungsprozess.

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Wie viel bereits ausgeben? Wie viel lieber zurückhalten für Deals, die spät möglich werden? Unverändert im Raum steht ein teurer Transfer von Fábio Vieira im hohen einstelligen Millionenbereich. So viel Geld für einen Profi in die Hand zu nehmen, hieße zwangsläufig, weniger für andere zu haben. Wobei es eine bekannte Lösung gäbe, um trotzdem sämtliche Positionsbaustellen zu schließen: Leihen.

Der HSV setzt wieder auf Geduld

Sechs bis sieben Zugänge könnte es noch geben: für die Abwehr, die rechte und linke Schiene sowie für den Sturm. Rund die Hälfte davon könnten Leihspieler sein, und für die braucht es Geduld. Giorgi Gocholeishvili kam 2025 erst Anfang August, Luka Vuskovic am 29. August und Vieira am 1. September. Der Kroate und der Portugiese wurden zu Garanten des Ligaverbleibs. Leiht sich der HSV den Erfolg jetzt erneut?

Perspektivisch dürfte es das Ziel des Vereins sein, sich unabhängiger von vielen Leihgaben zu machen. Doch so weit ist der HSV vor dem zweiten Bundesliga-Jahr noch nicht. Das große Saisonziel Klassenerhalt ist dasselbe, und dafür könnte ein ähnlicher Transferkurs eingeschlagen werden – mit einigen Deals auf Zeit. Das Kadergerüst steht, Chefscout Sebastian Dirscherl sagte aber schon im März zur MOPO: „Wir müssen flexibel sein.“ Und dann der Zusatz: „Leihen können wieder kurzfristig möglich werden.“ Darauf setzt der HSV erneut. Handlungsdruck ja, aber keine Panik im langen WM-Sommer.

Im Ligavergleich hinkt Hamburg nur bedingt hinterher. Schalke und Union Berlin haben ebenfalls „erst“ zwei Transfers getätigt, bei Köln sind es drei – allesamt Festverpflichtungen nach vorheriger Leihe. An der Spitze liegen Paderborn und Gladbach mit jeweils sieben Zugängen. Werder bringt es auf vier, darunter die Talente Kenny Quetant und Darwin Soylu. Im Volkspark soll künftig Amoako in Ruhe reifen. Grønbæk hat bereits Stammplatz-Ansprüche angemeldet – noch als Leihspieler.