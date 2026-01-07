„Ganze Arbeit geleistet“: Downs ist da – und trainiert schon beim HSV

Merlin Polzin hielt sich am Dienstag noch bedeckt, als er auf Damion Downs angesprochen wurde. Was verständlich war, weil der Stürmer zwar schon beim Medizincheck weilte, seinen Leihvertrag im Volkspark aber noch nicht unterschrieben hatte. Das ist nun aber geschehen: Der HSV gab den Deal auf Zeit am Mittwoch offiziell bekannt – und Downs betrat um 13.01 Uhr mit Mütze auf dem Kopf den Trainingsplatz. Polzin freut sich, hat aber auch eine klare Erwartung an den Neuen.

„Erst mal muss er zeigen, was er kann“, hatte der Trainer am Dienstag gesagt, ohne Downs’ Namen in den Mund zu nehmen. Die Botschaft aber war bereits eindeutig: Eine Startelfgarantie hat die Leihgabe des FC Southampton in Hamburg nicht. Der in England zuletzt nicht mehr eingesetzte Zugang muss sich in den Einheiten unter Polzin beweisen und das sportliche Duell mit Ransford Königsdörffer, dem derzeit einzigen fitten HSV-Angreifer, für sich entscheiden.

Der HSV leiht Damion Downs vom FC Southampton aus

Auch wenn es ihm derzeit an Spielpraxis fehlt, ist ein Platz in der Anfangsformation schon am Samstag in Freiburg (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) eine realistische Option. Die Verantwortlichen sind sich sicher, dass Downs seinem neuen Klub bei der Mission Klassenerhalt helfen wird. „Mit Damion haben wir frühzeitig in diesem Transferfenster eine offene Planstelle im Kader geschlossen“, sagt Sportdirektor Claus Costa über den Ex-Kölner. „Er kennt die Bundesliga und bringt eine interessante Mischung aus Qualität und Entwicklungspotenzial mit.“

Damion Downs bei seiner ersten Trainingseinheit als HSV-Profi. WITTERS Damion Downs bei seiner ersten Trainingseinheit als HSV-Profi.

Downs hat ein etwas anderes Profil als es die anderen HSV-Torjäger Königsdörffer, Robert Glatzel und Yussuf Poulsen vereinen. „Damion ist ein vertikaler Mittelstürmer, der über einen guten Mix aus Größe, Tempo und Tiefgang verfügt“, erklärt Costa. „Mit seinen Stärken im Umschaltspiel und seiner Boxpräsenz passt er sehr gut in das Anforderungsprofil, das wir in enger Abstimmung mit dem Trainerteam erarbeitet haben.“ Auch Polzin hatte sich zuletzt intensiv bemüht, damit es mit der Leihe klappt. Im Sommer soll der HSV eine Kaufoption besitzen.

HSV-Neuzugang Downs: „Ich kann es kaum erwarten“

Vorstand Eric Huwer berichtet auf der Vereinswebsite: „In den vergangenen Tagen haben wir uns sehr intensiv um Damion bemüht und sind froh, dass wir ihn vom HSV und unserem Weg überzeugen konnten. Claus und sein Team haben hier ganze Arbeit geleistet. Die Verpflichtung unterstreicht, dass wir unsere Stärken als Standort entsprechend transportieren können.“ Im Volkspark will der US-Amerikaner in der Rückrunde seine Chancen erhöhen, im Sommer zur WM zu fahren.

Die HSV-Bosse Eric Huwer (l.) und Claus Costa begrüßen Neuzugang Damion Downs. WITTERS Die HSV-Bosse Eric Huwer (l.) und Claus Costa begrüßen Neuzugang Damion Downs.

„Ich freue mich extrem, beim HSV sein zu dürfen und auf die gemeinsame Reise mit dem Klub“, sagt der 21-Jährige, der die Rückennummer 19 erhält. „Ich hatte gute Gespräche mit den sportlichen Verantwortlichen, in denen ich ein gutes Gefühl für die Aufgabe entwickelt habe. Nun kann ich es kaum erwarten, meine Stärken auf dem Platz einzubringen und in der Bundesliga wieder auf dem höchsten Niveau in Deutschland zu spielen.“

Das könnte Sie auch interessieren: Termin verschoben: So geht es mit HSV-Stürmer Glatzel weiter

Vor dem ersten Pflichtspiel steht für Downs aber erst einmal Training an. Zu seiner Debüt-Einheit am Mittwochmittag kam er mit Verspätung, weil noch nicht alle Formalitäten geklärt waren. Polzins Freude über den Transfer minderte das allerdings nicht.