Die Transfer-Offensive des HSV hat Folgen. Es gab zwei Abgänge am Deadline Day. Weitere Spieler könnten den HSV verlassen.

Fábio Vieira (r.) ist wieder da. Ob er auch künftig mit Miro Muheim (l.) und Daniel Elfadli zusammen spielt, ist noch offen. Witters

Mit Fábio Vieira, Zakaria El Ouahdi und David Møller Wolfe hat der HSV am Deadline Day noch einmal drei neue Spieler verpflichtet. Ein Transfer-Hattrick, der Folgen für andere Profis im Kader hat. Am Dienstag verließen Rayan Philippe und Emir Sahiti den Volkspark. Weitere Profis könnten noch folgen.

Wie schwer es für einige HSV-Profis künftig werden dürfte, auf ausreichend Spielpraxis zu kommen, hatte sich bereits zum Saisonstart angedeutet. Mit Emir Sahiti und Immanuel Pherai schafften es zwei Abgangskandidaten in den ersten beiden Pflichtspielen nicht einmal in den Kader. Andere wie Daniel Elfadli oder Rayan Philippe kamen kaum oder gar nicht zum Einsatz. Durch die jüngsten Sommer-Zugänge hat sich die Situation noch einmal verschärft – mit unmittelbaren Folgen.

Vieira und Ouahdi trainieren erstmals mit der Mannschaft

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Als Trainer Merlin Polzin seine Mannschaft am Dienstag um 15 Uhr zum ersten Training der neuen Woche auf dem Platz im Volkspark versammelte, waren mit Vieira und El Ouahdi zwar neue Gesichter dabei. Gleichzeitig fehlten jedoch mehrere alte Bekannte. Verletzungen waren dafür nicht der Grund.

Philippe hat auf die Rückkehr von Vieira und das Überangebot in der Offensive reagiert. Der Franzose wechselt auf Leihbasis nach Paderborn. Für Sahiti geht die Karriere eine Liga tiefer weiter. Der Offensivspieler schließt sich Hannover 96 an und trifft dort auf den ehemaligen HSV-Boss Jonas Boldt.

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Elfadli nicht auf dem Trainingsplatz

Ebenfalls nicht auf dem Trainingsplatz zu sehen war am Dienstag Elfadli. Bei dem Defensiv-Allrounder, der vermutlich vorsichtshalber nur drinnen trainierte, steht weiter ein Abschied im Raum. Klar ist dabei, dass der 29-Jährige nicht mehr innerhalb Deutschlands wechseln kann.

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Miro Muheim, Immanuel Pherai und Joel Agyekum waren zum Trainingsstart in die neue Woche im Volkspark hingegen dabei. Ob alle auch wirklich bleiben, ist allerdings noch unklar. Abgeben kann der HSV auch Spieler noch nach dem Transferschluss – zumindest in einige Länder wie die Schweiz, Griechenland, die Türkei, Portugal oder Belgien. Es ist also durchaus möglich, dass noch vier Profis den HSV verlassen.