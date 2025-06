An dieser Personalie hängt in diesem HSV-Transfersommer eine ganze Menge. Lässt der Verein Ludovit Reis zum FC Brügge ziehen und erfüllt dem Mittelfeldspieler damit seinen großen Wunsch? Oder schalten Hamburgs Bosse weiterhin auf stur? Am Freitag kam nach MOPO-Informationen Bewegung in die Angelegenheit.