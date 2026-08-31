Der HSV will David Møller Wolfe für die linke Seite verpflichten. Wolverhampton blockte offenbar zunächst. Jetzt soll die Entscheidung aber gefallen sein.

Der HSV hat einen Wunschspieler für die linke Seite auserkoren. Ganz so schnell und unkompliziert, wie es am frühen Montag zunächst den Anschein machte, ging es im Fall von David Møller Wolfe nicht. Nach MOPO-Informationen war der Norweger bis zum Mittag nicht nach Hamburg gereist. Vielmehr deutet sich ein Transfer-Krimi an – mit neuen Entwicklungen im Laufe des Tages. Am Abend wurde schließlich ein Durchbruch vermeldet.

Transfer-Experte Florian Plettenberg schrieb um 19.17 Uhr auf X von einem „Done Deal“. Demnach habe der HSV mit den Wolverhampton Wanderers eine mündliche Einigung auf eine Leihe mit Kaufoption erzielt – und Møller Wolfe dürfe nun nach Hamburg reisen. Am frühen Nachmittag hatte sich das noch nicht so konkret abgezeichnet.

Da nämlich berichtete Sky-Reporter Anthony Joseph, dass der englische Zweitligist ein Angebot aus dem Volkspark abgelehnt hätte. Demnach seien die „Wolves“ zu diesem Zeitpunkt nicht interessiert daran gewesen, den 24-Jährigen zu verkaufen. Doch jetzt scheint klar zu sein, dass der Profi die Reise zu Wolverhamptons Championship-Spiel bei West Ham United am Dienstagabend (20.45 Uhr) nicht mit antritt.

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Gibt Wolverhampton Møller Wolfe an den HSV ab?

Dieser Termin hat durchaus Brisanz – denn der HSV kann nur noch bis 20 Uhr am Dienstag neue Spieler unter Vertrag nehmen. Beim 1:4 gegen Stoke City am vergangenen Samstag kam Møller Wolfe erstmals in der neuen Zweitliga-Saison nicht zum Einsatz. Gegen West Ham wird er ganz im Kader fehlen – weil er dann bereits beim HSV unterschrieben haben soll.

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Laut Plettenberg wollte der Linksverteidiger nur nach Hamburg und hat Anfragen anderer Bundesliga-Klubs ausgeschlagen. Der Deal auf Leihbasis zeichnet sich deshalb ab, weil Møller Wolfe in Wolverhampton noch bis 2030 unter Vertrag steht, rund zwölf Millionen Euro wert ist und im Fall eines festen Abgangs entsprechend viel kosten würde.

Die Details des Transfers waren am Montagmittag noch nicht final ausgehandelt. Da galt Møller Wolfe im Volkspark aber bereits als ein heißer Kandidat – und nun hat Claus Costa ihn allem Anschein nach erfolgreich zum HSV gelotst. Es ist ein Wechsel, der nicht zuletzt die Zukunft von Miro Muheim beeinflusst – denn WM-Fahrer Møller Wolfe soll als Top-Lösung für die linke Schiene zum HSV kommen.