Der HSV hat einen Wunschspieler für die linke Seite auserkoren. Ganz so schnell und unkompliziert, wie es am frühen Montag zunächst den Anschein machte, ging es im Fall von David Møller Wolfe dann aber doch nicht. Nach MOPO-Informationen war der Norweger bis zum Mittag nicht nach Hamburg gereist. Vielmehr deutet sich ein Transfer-Krimi an – mit einer neuen Entwicklung.

Laut dem Sky-Reporter Anthony Joseph, der sich am Nachmittag auf X zu der Thematik äußerte, hat der HSV bei den Wolverhampton Wanderers ein Angebot für einen festen Transfer von Møller Wolfe eingereicht. Ebendieses hätte der englische Zweiglist allerdings abgelehnt. Demnach seien die „Wolves“ nicht interessiert daran, den 24-Jährigen zu verkaufen. Geplant sei aktuell, dass der Profi die Reise zum Championship-Spiel bei West Ham United am Dienstagabend (20.45 Uhr) mit antreten solle.

Gibt Wolverhampton Møller Wolfe an den HSV ab?

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Dieser Termin hat durchaus Brisanz – denn der HSV kann nur noch bis 20 Uhr am Dienstag neue Spieler unter Vertrag nehmen. Beim 1:4 gegen Stoke City am vergangenen Samstag kam Møller Wolfe erstmals in der neuen Zweitliga-Saison nicht zum Einsatz. Sollte das gegen West Ham wieder anders sein, wäre ein Transfer nach Hamburg logischerweise vom Tisch.

Wie hoch das von dem britischen Reporter Joseph genannte Angebot ist, das die HSV-Bosse für den Linksverteidiger abgegeben haben sollen, ist unbekannt. Im Raum steht theoretisch auch die Möglichkeit einer Leihe, da Møller Wolfe in Wolverhampton noch bis 2030 unter Vertrag steht, rund zwölf Millionen Euro wert ist und im Fall eines festen Abgangs entsprechend viel kosten würde.

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Die Details eines möglichen Deals sind, wie berichtet, noch nicht final ausgehandelt. Møller Wolfe ist im Volkspark ein heißer Kandidat – ob sich Claus Costa in den verbleibenden Transferstunden mit den „Wolves“ einig wird, ist jedoch unklar. Es könnte auf eine Last-Minute-Entscheidung hinauslaufen, die nicht zuletzt die Zukunft von Miro Muheim beeinflusst. Der WM-Fahrer Møller Wolfe würde als Top-Lösung für die linke Schiene zum HSV kommen. Würde.