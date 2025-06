„Transfer-Kracher“: Klub feiert Verpflichtung von HSV-Stürmer Sanne

Es ist nichts Geringeres als ein „Transfer-Kracher an der Salzach“. Oder auch „ein echter Transfer-Coup“. So zumindest vermeldete der SV Wacker Burghausen den beschlossenen Deal am Mittwochmittag. Der Regionalligist aus Bayern feiert die Verpflichtung eines HSV-Stürmers auf seiner Website überschwänglich.

Im Sommer 2021 war Tom Sanne vom FC St. Pauli in den Nachwuchs des HSV gewechselt, vier Jahre später endet seine Zeit im Volkspark nun endgültig: Der gebürtige Hamburger wechselt fest zum Viertligisten nach Burghausen. „Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung in Bayern und kann es kaum erwarten, endlich wieder auf dem Platz zu stehen und gemeinsam mit der Mannschaft erfolgreich zu sein“, sagt der 21-Jährige auf deren Homepage.

Tom Sanne wechselt vom HSV zu Wacker Burghausen

In der Hinrunde der vergangenen Saison hatte der HSV den Stürmer erst an die zweite Mannschaft von Hannover 96 verliehen, für die Sanne insgesamt 17-mal in der 3. Liga zum Einsatz kam und drei Tore erzielte. Weil der gebürtige Hamburger aber nur siebenmal in der Startelf der Niedersachsen stand, wurde die Leihe im Winter abgebrochen – und stattdessen kickte er in der Rückrunde für den niederländischen Zweitligisten FC Dordrecht.

Auch dort wurde Sanne aber nicht richtig glücklich, schoss bei neun Einsätzen kein einziges Tor. Die Hoffnung des HSV, dass sich der Angreifer andernorts weiterentwickelt, um in Hamburg einen neuen Anlauf zu nehmen, erfüllte sich nicht. Und mit dem Transfer nach Burghausen wird nun deutlich, dass die Hamburger Bosse dem Youngster den Sprung zu den HSV-Profis nicht mehr zutrauten. Zumal der Konkurrenzkampf in der Bundesliga wachsen wird.

Sanne feierte unter Tim Walter sein Profi-Debüt beim HSV

Im Oktober 2022 hatte Sanne für den HSV unter Tim Walter in der 2. Liga debütiert – und als Joker beim 2:3 gegen Magdeburg nach wenigen Minuten direkt getroffen. Einem weiteren Kurzeinsatz wenige Wochen später bei einem 0:1 in Fürth folgten dann aber keine weiteren Profispiele mehr. Sanne glänzte stattdessen in der U21 des HSV, für die er in 56 Partien 31 Treffer markierte. In der Spielzeit 2023/24 wurde er Torschützenkönig in der Regionalliga Nord.

Seit 2⃣0⃣2⃣1⃣ ging Tom #Sanne für unseren Nachwuchs auf Torejagd & empfahl sich als #U21-Torschützenkönig für die @HSV-Profis, für die er einmal traf. Nun wechselt der 21-Jährige zu Wacker Burghausen. Viel Erfolg!#nurderHSV #HSVYoungTalents ? Witters (1), Michael Schwarz (2) pic.twitter.com/djZXHVvG0Y — HSV Young Talents (@HSVYoungTalents) June 18, 2025

Auf Instagram verabschiedete sich Sanne mit ein paar persönlichen Worten und Bildern vom HSV – darunter ein Foto, das ihn als Kind mit einer HSV-Fahne zeigt. „Danke, HSV. Für die Zeit, die Menschen, die Fans“, schrieb er und hielt fest: „Ich nehme viel mit. Jetzt geht’s mit voller Energie in das nächste Kapitel!!!“ Und das lautet SV Wacker.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Tom Sanne ein absolutes Top-Talent verpflichten konnten. Trotz seines noch jungen Alters hat er bei vergangenen Stationen schon eindrucksvoll bewiesen, dass er unglaublich torgefährlich und treffsicher ist“, freut sich Andreas Huber, Geschäftsführer bei Wacker Burghausen, über den Neuzugang. „Zudem ist Tom ein technisch starker und sehr flinker Stürmer, der perfekt in unser Profil passt und wir sind davon überzeugt, dass er unser Offensivspiel bereichern wird. Gleichzeitig ist es ein weiterer Transfer, der unsere ambitionierten Ziele untermauert und uns voller Vorfreude auf die neue Regionalliga-Saison 2025/2026 blicken lässt!“

Der HSV wünscht Sanne in einer Abschiedsmitteilung „nur das Beste und bedankt sich für die gemeinsame Zeit mit der Raute auf der Brust“. Einst hatte der Angreifer als großes Sturm-Versprechen für die HSV-Zukunft gegolten, die Rückennummer 9 trägt Sanne fortan aber andernorts: in Burghausen, die sich über ihren „Transfer-Kracher“ freuen.