Am Freitagabend hat Werder Bremen den Wechsel von Ludovit Reis offiziell gemacht. Der ehemalige Hamburger läuft künftig für den Erzrivalen auf.

Es war ein emotionaler Abschied, als Ludovit Reis Hamburg vor einem Jahr verließ, um zum belgischen Spitzenteam Club Brügge zu wechseln. Hinter dem Niederländer und dem HSV lag der Wiederaufstieg in die Bundesliga, aber der Mittelfeldspieler wollte die Chance nutzen, sich auf der internationalen Bühne zu beweisen, zumindest zeitweise: „Wenn die Chance da ist, komme ich mit allem, was ich habe, mit meinem Herzen zurück“, kündigte Reis an. Und richtete besondere Worte an Fans und Vertraute: „Für die Leute, für die ganze HSV-Familie: Ich liebe euch.“ Nun dürfte diese Liebe auf eine Zerreißprobe gestellt werden.

Denn am Freitagabend wurde bekannt, dass Reis zwar wirklich vor einer Rückkehr in die Bundesliga steht. Nicht aber nach Hamburg, sondern ausgerechnet zum Erzrivalen, dem SV Werder Bremen. „Deichstube“ berichtete bereits am Nachmittag, am späten Freitagabend stellten die Bremer Reis schließlich vor.

Ludovit Reis offenbar bereits zum Medizincheck in Bremen

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Der 26-Jährige absolvierte am Freitag erfolgreich seinen Medizincheck an der Weser. „Er ist läuferisch sehr stark, gewinnt viele Bälle und strahlt eine gewisse Torgefahr aus. Er ist ein technisch gut ausgebildeter Mittelfeldspieler, der seine Stärken auf der Sechser- oder der Achterposition hat und uns mit seiner Qualität helfen wird“, sagte Trainer Daniel Thioune.

Im vergangenen Jahr feierte Ludovit Reis mit dem HSV den langersehnten Aufstieg in die Bundesliga – nun wechselt er nach Bremen. WITTERS

Für viele HSV-Fans dürfte dieser Anblick nur schwer zu ertragen sein. Reis galt in Hamburg als Publikumsliebling, 129 Spiele (20 Tore und 13 Vorlagen) bestritt er zwischen 2021 und 2025 für die Hamburger, darunter mehrere als Kapitän.

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In Brügge indes fand er nicht das gesuchte Glück. Nach einer Schulterverletzung fiel er lange aus, nach einem Trainerwechsel wurde er aussortiert, spielte keine Rolle mehr und brachte es insgesamt nur auf sieben Liga-Spiele. (max/rmy)