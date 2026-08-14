Offenbar befindet sich Reis bereits in Bremen. Noch am Samstag soll er vorgestellt werden.

Im vergangenen Jahr feierte Ludovit Reis mit dem HSV den langersehnten Aufstieg in die Bundesliga – nun könnte er nach Bremen wechseln. TimGroothuis

Es war ein emotionaler Abschied, als Ludovit Reis Hamburg vor einem Jahr verließ, um zum belgischen Spitzenteam Club Brügge zu wechseln. Hinter dem Niederländer und dem HSV lag der Wiederaufstieg in die Bundesliga, aber der Mittelfeldspieler wollte die Chance nutzen, sich auf der internationalen Bühne zu beweisen, zumindest zeitweise: „Wenn die Chance da ist, komme ich mit allem, was ich habe, mit meinem Herzen zurück“, kündigte Reis an. Und richtete besondere Worte an Fans und Vertraute: „Für die Leute, für die ganze HSV-Familie: Ich liebe euch.“ Nun dürfte diese Liebe auf eine Zerreißprobe gestellt werden.

Denn wie die „Deichstube“ berichtet, steht Reis zwar wirklich vor einer Rückkehr in die Bundesliga. Nicht aber nach Hamburg, sondern ausgerechnet zum Erzrivalen, dem SV Werder Bremen.

Ludovit Reis offenbar bereits zum Medizincheck in Bremen

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Der 26-Jährige befindet sich demnach bereits „zu finalen Gesprächen“ für einen festen Transfer in Bremen und soll dort noch am Freitag den Medizincheck absolvieren. Sofern es keine Komplikationen gebe, könne er den SVW-Fans schon am Samstag als neuer Werder-Profi präsentiert werden.

Ludovit Reis steht offenbar vor einem Wechsel nach Bremen. IMAGO / Isosport

Für viele HSV-Fans dürfte dieser Anblick nur schwer zu ertragen sein. Reis galt in Hamburg als Publikumsliebling, 129 Spiele (20 Tore und 13 Vorlagen) bestritt er zwischen 2021 und 2025 für die Hamburger, darunter mehrere als Kapitän.

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In Brügge indes fand er nicht das gesuchte Glück. Nach einer Schulterverletzung fiel er lange aus, nach einem Trainerwechsel wurde er aussortiert und spielte keine Rolle mehr. (max)