HSV macht Torwart-Transfer fix! Tangvik im Derby bei St. Pauli direkt dabei?

Sieht so aus, als würde der HSV mit einem weiteren Zugang ins Hamburger Derby starten. Einen Tag vor dem Auftritt beim FC St. Pauli (Freitag, 20.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) machte der Verein die Verpflichtung seines neuen Keepers klar. Sander Tangvik kommt für eine Ablöse von zunächst rund 2,5 Millionen Euro von Rosenborg Trondheim – und könnte beim Derby direkt in den Kader rutschen.

Der zweite Neue des Winters ist da. Nach Angreifer Damion Downs (21/von Southampton geliehen) nun Tangvik, der zunächst als Ersatz für Stammkeeper Daniel Heuer Fernandes vorgesehen ist. Der 23-Jährige ersetzt Daniel Peretz (jetzt Southampton), dessen Leihe Anfang Januar aufgelöst wurde. Erfolgsabhängig könnte sich die Ablöse für ihn noch auf bis zu vier Millionen Euro erhöhen.

Tangvik freut sich auf seine Aufgabe beim HSV

Bereits am Mittwoch hatte Norwegens größte Torwart-Hoffnung seinen Medizincheck in Hamburg absolviert, am Donnerstagvormittag marschierte Tangvik dann neben Lansmann Alexander Røssing-Lelesiit erstmals auf den Trainingsplatz. „Ich hatte gute und offene Gespräche mit den sportlichen Verantwortlichen, in denen mir ein klares sportliches Konzept vorgestellt und meine Rolle im Torwartteam transparent skizziert wurde“, ließ der Keeper über die HSV-Homepage wissen. „Ich komme in ein funktionierendes Team, möchte täglich Energie reinbringen und da sein, wenn ich gebraucht werde.“

Zwei Norweger in Hamburg: Der neue HSV-Keeper Sander Tangvik kommt mit Alexander Røssing-Lelesiit auf den Trainingsplatz. WITTERS Zwei Norweger in Hamburg: Der neue HSV-Keeper Sander Tangvik kommt mit Alexander Røssing-Lelesiit auf den Trainingsplatz.

Dieser Fall tritt vorerst ein, wenn sich Heuer Fernandes verletzen würde oder gesperrt wäre. Perspektivisch aber trauen die Verantwortlichen Tangvik zu, Hamburgs Nummer eins zu werden. Bereits im Sommer könnte es einen offenen Zweikampf geben – falls Heuer Fernandes seinen auslaufenden Vertrag verlängern sollte. Tangviks HSV-Kontrakt soll bis 2030 laufen. HSV-Vorstand Eric Huwer freut sich: „Mit der Verpflichtung von Sander haben wir auch unsere zweite Planstelle in dieser Transferphase zeitig geschlossen. Dabei haben wir eine mittel- bis langfristige Lösung über den Sommer hinaus gefunden.“

Tangvik soll beim HSV Heuer Fernandes herausfordern

Auch Claus Costa ist froh, die nächste Kader-Baustelle geschlossen zu haben. „Sander bringt mit seiner Größe, Reichweite und Athletik ideale Voraussetzungen für die Torhüterposition mit“, so der Sportdirektor. „Darüber hinaus ist er reaktionsschnell auf der Linie und mutig in der Raumverteidigung. Wir sind von seinem Potenzial absolut überzeugt und wollen dieses gemeinsam mit unserem Torwartteam in den kommenden Jahren bestmöglich ausschöpfen.“ Klar sei: „Sander hat sich klar zu unserem Weg bekannt, nimmt die Aufgabe beim HSV als reizvolle Herausforderung an und ordnet sich in die bestehende Torwart-Hierarchie ein. Zugleich ist er maximal ambitioniert und soll mit seiner Energie den Konkurrenzkampf zwischen den Pfosten positiv beleben.“

Gute Laune nach der Einigung: HSV-Vorstand Eric Huwer (l.), Sportdirektor Claus Costa (r.) und Sander Tangvik. WITTERS Gute Laune nach der Einigung: HSV-Vorstand Eric Huwer (l.), Sportdirektor Claus Costa (r.) und Sander Tangvik.

Tangvik, der beim HSV die Rückennummer 12 erhalten wird, freut sich auf seine neue Aufgabe. „Der HSV ist ein Klub voller Historie und Tradition, der mir schon seit meiner Kindheit bekannt ist und den ich auch in jüngster Zeit verfolgt habe“, lässt er wissen. „Zudem ist die Bundesliga eine sehr wettbewerbsfähige und starke Liga. Für mich ist der Wechsel deshalb genau der richtige Schritt, um mich auf höchstem Niveau weiterzuentwickeln.“

Für Costa geht die Suche nach Verstärkungen allerdings auch nach dem Tangvik-Deal weiter. Gesucht wird noch ein Mann für die linke Seite, Dortmunds U17-Welt- und Europameister Almugera Kabar (19) ist einer der Kandidaten. Von vier Spielern trennte sich der HSV bislang in diesem Winter. Jonas Meffert (Kiel), Anssi Suhonen (Odense), Guilherme Ramos (vorm Wechsel zu Beijing Guoan/China) und Peretz sind nicht mehr da.