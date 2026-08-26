Wenige Tage bleiben noch, um in diesem Sommer den Verein wechseln zu können. Für drei HSV-Spieler könnten sich noch Abnehmer finden.

HSV-Sportdirektor Claus Costa (l.) könnte bald den einen oder anderen Profi von de Gehaltsliste streichen – das würde auch Trainer Merlin Polzin (r.) und Assistent Loic Favé gefallen. Witters

Mit Jean-Luc Dompé wird der HSV aller Voraussicht nach in Kürze einen weiteren Profi von seiner Gehaltsliste streichen können. Der Franzose flog am Mittwochabend in die Türkei, um dort einen Vertrag beim Erstligisten Konyaspor zu unterschreiben. Es dürfte nicht der letzte Abgang dieses HSV-Sommers sein – denn auch drei weitere Hamburger haben nach MOPO-Informationen konkrete Anfragen vorliegen.

Für Emir Sahiti, Immanuel Pherai und Daniel Elfadli sind spätestens mit dem 3:0-Pokalerfolg in Verl schwere Zeiten im Volkspark angebrochen. Sahiti und Pherai schafften es nicht mal in den Spieltagskader, Elfadli schmorte trotz verletzungsbedinger Ausfälle 90 Minuten lang auf der Bank. Alle drei Profis wissen um ihren Stand bei Trainer Merlin Polzin.

Sahiti würde den HSV in diesem Sommer gern verlassen

Anzeige

Wie reagiert das Trio? Am wechselwilligsten soll sich Sahiti zeigen. Dem Kosovaren liegen mehrere Anfragen aus der Zweiten Liga und dem Ausland vor. Seine Tendenz geht dahin, eine dieser Offerten anzunehmen und den HSV zu verlassen. Vieles aber spricht dafür, dass er sich mit einer Entscheidung bis zum Wochenstart Zeit lassen wird.

Die Sommer-Transferperiode endet in den meisten europäischen Ländern am kommenden Dienstag (1. September). Bereits im vergangenen Winter zockte Sahiti lange auf weitere Angebote, wechselte dann am 30. Januar auf Leihbasis zu Maccabi Tel Aviv.

Anzeige

Die WochenMOPO 34/26 Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

• Psychoterror, Schläge, Drohungen: Wenn der Nachbar zum Feind wird

• Block-Prozess: Der letzte Akt – für Christina Block geht es um alles

• 16 Seiten Sport: Kein Vuskovic! Warum der Bornauw-Transfer für den HSV trotzdem top ist

• Jede Woche mit 32 Seiten Rätsel und Kultur: Fantasy-Filmfest & Helge Schneider zwei Mal im Stadtpark

Auch rund um Pherai und Elfadli gibt es Bewegung. Beiden Profis, die mit dem HSV im Sommer 2025 den Aufstieg in die Bundesliga feierten, liegen nach MOPO-Informationen mittlerweile mehrere Anfragen aus dem In- und Ausland vor.

Anfragen für Pherai und Elfadli liegen vor

Anzeige

Verlässt Daniel Elfadli den HSV noch? Witters

Aber: Nach wie vor sind sich beide noch nicht im Klaren darüber, ob sie den HSV überhaupt verlassen möchten oder doch weiterhin auf eine Chance im Laufe der Hinrunde hoffen. Zudem müssten die Vereine erst noch mit den HSV-Bossen über die Modalitäten eines möglichen Wechsels sprechen.

Drei Profis, drei offene Ausgänge. Zumindest bei Dompé aber hofft der HSV, im Laufe des Donnerstags den erlösenden Transfer vermelden zu können.