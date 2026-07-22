Der eine Neue ist da, der andere soll in Kürze folgen: Nach Stürmer Patson Daka will der HSV nun bei einem Mittelfeldspieler Nägel mit Köpfen machen.

Während seine neuen Kollegen am Dienstagabend gerade von ihrem zweiten Training mit den Mountain-Bikes in Richtung Hotel radelten, begann für Patson Daka fast zeitgleich das Kapitel HSV. Um kurz vor 19.30 Uhr erreichte der zuvor in Innsbruck gelandete Angreifer den „Aqua Dome“ und bezog kurz darauf sein Zimmer. Heute nun legt der Sambier so richtig beim HSV los. Doch das ist noch längst nicht alles – denn der HSV hat bereits den nächsten Spieler fest an der Angel: Mittelfeldmann Bilal Nadir (22), der zuletzt bei Olympique Marseille unter Vertrag stand, soll am Mittwoch seinen Medizincheck absolvieren.

Den brachte Daka bereits tags zuvor hinter sich. Eine stressige Angelegenheit für den 27-Jährigen, der nach dem Medizin-TÜV im „Athleticum am Volkspark“ zu seiner neuen Mannschaft nach Österreich jettete.

HSV-Stürmer Daka freut sich auf seine neue Aufgabe

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„Ich freue mich, jetzt hier zu sein, und kann es kaum erwarten, loszulegen“, sagte er kurz nach seiner Ankunft und gab sich selbstbewusst: „Ich bin ein leidenschaftlicher und energischer Spieler, dessen Aufgabe es ist, Tore zu schießen. Ich denke, dass ich dem Team genau damit helfen kann.“

Und weiter: „Ich habe mir einige Spiele des HSV angesehen. Es ist eine spannende Mannschaft, und ich bin glücklich, jetzt ein Teil von ihr zu sein. Die sportlich Verantwortlichen haben mich sehr warmherzig empfangen und mir von Anfang an das Gefühl gegeben, dass hier ein familiäres Umfeld herrscht. Das Gesamtpaket hat für mich sofort Sinn ergeben, sodass ich nicht lange überlegen musste. Die vielen positiven Gespräche haben mir die Entscheidung leicht gemacht.“

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Daka will beim HSV an seine Glanzzeiten bei Red Bull Salzburg anknüpfen (2017 bis 2021), wo er in 125 Pflichtspielen 68 Treffer erzielte. Anschließend wechselte er für die Ablöse von 30 Millionen Euro zu Leicester City, wo er in seinen insgesamt fünf Jahren allerdings weitaus weniger erfolgreich auftrat.

HSV-Sportvorständin Kathleen Krüger und Sportdirektor Claus Costa mit ihrem Neuzugang Patson Daka Witters

Nun der Wechsel zum HSV. „Mit der Verpflichtung von Patson haben wir unser Sturmzentrum gezielt verstärkt“, sagt Sportvorständin Kathleen Krüger und frohlockt: „Mit ihm gewinnen wir einen Mittelstürmer, der das von uns definierte Anforderungsprofil sehr gut erfüllt: Er bringt sowohl mit als auch gegen den Ball eine hohe Leistungsbereitschaft mit und stellt sich als Teamplayer konsequent in den Dienst der Mannschaft. Gleichzeitig verfügt er über viel Erfahrung auf internationalem Niveau.“

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HSV-Sportdirektor Claus Costa ergänzt: „Patson bringt viele Eigenschaften mit, die in unserem Spiel gefragt sind. Er verbindet Energie, Geschwindigkeit und Tiefgang mit einer hohen Intensität im Anlaufverhalten. Dadurch eröffnet er uns sowohl im Pressing als auch im Umschaltspiel zusätzliche Möglichkeiten.“

Am Mittwoch steigt der HSV-Fanabend in Längenfeld

Gut möglich, dass Daka heute Vormittag einen Blitzstart hinlegt und bereits mit seinen neuen Kollegen trainiert. Das allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die in Längenfeld anwesenden Anhänger können sich aber trotzdem auf ihn freuen. Beim traditionellen Fan-Abend, bei dem die Profis ihrem Anhang für Fotos, Autogramme und Gespräche zur Verfügung stehen, wird auch Daka am Mittwochabend dabei sehen.

Bilal Nadir, der zuletzt für Marseille spielte, soll am Mittwoch seinen Medizincheck in Hamburg absolvieren. IMAGO/Pro Shots

Ganz so schnell wird es bei Nadir nicht gehen. Doch auch der Marokkaner steht in den Startlöchern. Der zentrale Mittelfeldspieler ist wie Daka ablösefrei, nachdem er seinen auslaufenden Vertrag in Marseille nicht verlängerte. Laut transfermarkt.de besitzt er einen Marktwert in Höhe von acht Millionen Euro. Besteht er seinen Check, soll auch er zügig zu seinem neuen Team aufbrechen.

Die HSV-Ärzte werden sicherlich genau hinsehen, denn im vergangenen Oktober schockte Nadir die Fans, als er im Spiel gegen Angers ohne Fremdeinwirkung zusammenbrach. Olympique beruhigte später in einem Statement: „Nachdem er von den medizinischen Mitarbeitern des Vereins und den Rettungsdiensten vor Ort untersucht wurde, wurden alle Vitalzeichen als normal befunden.“

Mit dem Linksfuß, der in der Jugend zunächst für Frankreich spielte und sich 2023 Marokkos Verband anschloss, würde der HSV sein Mittelfeld weiter aufwerten. Allerdings ist nicht zu erwarten, dass Nadir ein Vorgriff auf ein mögliches Scheitern in den Verhandlungen um Fábio Vieira ist. Erst am Dienstagabend bekräftigte HSV-Finanzvorstand Eric Huwer, dass der Verein den zurzeit wieder beim FC Arsenal trainierenden Portugiesen weiterhin verpflichten möchte.