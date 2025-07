Transfer-Ansage von Boss Kuntz – diese Bitte richtet Polzin an die HSV-Fans

Spektakuläres Vorspiel für die HSV-Fans: Rund fünf Stunden stimmte sich der Bundesliga-Aufsteiger zusammen mit seinen Anhängern am Samstag vor dem Test gegen Olympique Lyon (0:4) auf dem Parkplatz Weiß im Volkspark auf die neue Saison ein. Von Boss Stefan Kuntz gab es eine Transfer-Ansage. Von Trainer Merlin Polzin eine Bitte an die Fans.

Insgesamt 20.000 HSV-Anhänger waren beim Volksparkfestival dabei. Sie kamen voll auf ihre Kosten. Die Bundesliga-Teams der Frauen und Männer wurden auf einer Bühne präsentiert. Die Band Abschlach sorgte für das musikalische Rahmenprogramm. Für die kleinen Besucher gab es zahlreiche Attraktionen zum Mitmachen.

Die Stimmung unter den Anhängern war bestens. Besonders Polzin wurde von den Fans gefeiert. Der HSV-Coach nutzte den Moment, um noch mal auf den Aufstieg zurückzuschauen („Das, was wir erreicht haben, war wirklich unglaublich.“). Gleichzeitig richtete er den Blick nach vorn und hatte dabei auch eine Bitte an die Fans.

Polzin: „Zeigen, dass der HSV der geilste Verein ist!”

„Es wird die eine oder andere Herausforderung auf uns warten. Es ist wichtig in jeder Phase der Saison unsere Farben zu verteidigen und auch gemeinsam durch Momente durchzugehen. Mannschaft und Tribüne, das ist zusammen beim HSV unschlagbar“, so Polzin, der betonte: „Ich habe die Bitte an euch, lasst uns weiterhin zusammenstehen, lasst uns zeigen, dass der HSV der geilste Verein ist und sorgt für das lauteste Stadion aller Zeiten.“

HSV-Boss Stefan Kuntz will weitere Neue holen. WITTERS HSV-Boss Stefan Kuntz will weitere Neue holen.

Auf dem Platz soll die Mannschaft dafür viel kämpfen und vollen Einsatz zeigen. Damit das auch in der Bundesliga reicht, wurde das Team entsprechend umgebaut. Sieben Sommer-Zugänge stehen bislang fest. Bei der Auswahl wurde besonders auf mehr Qualität im läuferischen und körperlichen Bereich geachtet.

Noch zwei Neue, dann steht der Bundesliga-Kader

„Das ist uns schon ganz gut gelungen“, sagte Sportvorstand Kuntz auf dem Volksparkfestival und kündigte direkt weitere Transfers an. „Ich hoffe, dass wir relativ schnell noch mal zwei Neuverpflichtungen präsentieren können. Dann ist eine Grund-Zufriedenheit da.“

Bereits nächste Woche soll es die Sommer-Zugänge Nummer acht und neun geben. Ein Innenverteidiger und ein Defensivspieler für die rechte Seite werden es sein. Damit sind dann auch gleichzeitig fast alle Transferpläne für den Sommer umgesetzt. Ob es für die Bundesliga reicht, wird erst ein paar Wochen zu sehen sein. Zumindest die Fans sind jetzt schon heiß.