HSV

Toulouse - HSV im Liveticker: Besteht der HSV den finalen Härtetest?

Beim 2:2 gegen Lille vor einer Woche zeigte der HSV eine ordentliche Leistung. Witters

Der HSV gastiert für den letzten Test der Sommervorbereitung beim französischen Erstligisten FC Toulouse. Verfolgen Sie das Spiel hier im MOPO-Liveticker.