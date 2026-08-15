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Toulouse - HSV im Liveticker: Besteht der HSV den finalen Härtetest?

Kurt Krink sportreporter
Beim 2:2 gegen Lille vor einer Woche zeigte der HSV eine ordentliche Leistung.

Der HSV gastiert für den letzten Test der Sommervorbereitung beim französischen Erstligisten FC Toulouse. Verfolgen Sie das Spiel hier im MOPO-Liveticker.

Generalprobe für den HSV! Am Samstagabend gastieren die Hamburger für ihr fünftes und letztes Testspiel der Sommervorbereitung beim FC Toulouse. Gegen den französischen Erstligisten sollen letzte Erkenntnisse vor dem Pflichtspiel-Start gesammelt und an den finalen Stellschrauben gedreht werden. Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtige Spielszene. 

Das Spiel im Liveticker

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