HSV

Toulouse - HSV 0:1: Zweite Hälfte läuft – Polzin tauscht den Keeper 

Kurt Krink sportreporter
Cristian Casseres Jr. von Toulouse führt den Ball vor Otto Stange vom HSV im Testspiel.
Otto Stange sorgte mit einem Traumtor für die HSV-Führung.

Der HSV gastiert für den letzten Test der Sommervorbereitung beim französischen Erstligisten FC Toulouse. Verfolgen Sie das Spiel hier im MOPO-Liveticker.

Generalprobe für den HSV! Am Samstagabend gastieren die Hamburger für ihr fünftes und letztes Testspiel der Sommervorbereitung beim FC Toulouse. Gegen den französischen Erstligisten sollen letzte Erkenntnisse vor dem Pflichtspiel-Start gesammelt und an den finalen Stellschrauben gedreht werden. Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtige Spielszene. 

Das Spiel im Liveticker

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