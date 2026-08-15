Generalprobe für den HSV! Am Samstagabend gastieren die Hamburger für ihr fünftes und letztes Testspiel der Sommervorbereitung beim FC Toulouse. Gegen den französischen Erstligisten sollen letzte Erkenntnisse vor dem Pflichtspiel-Start gesammelt und an den finalen Stellschrauben gedreht werden. Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtige Spielszene.

Das Spiel im Liveticker