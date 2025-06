Torunarigha-Transfer fast durch: Auf diese Stärken kann sich der HSV freuen

Der zweite Sommer-Zugang ist beim HSV so gut wie fix. Nach Mittelfeldspieler Nicolai Remberg (Holstein Kiel) steht Jordan Torunarigha unmittelbar vor einem Wechsel in den Volkspark. Noch sind letzte Details zu klären, doch alles befindet sich bereits auf der Zielgeraden. Im Laufe der Woche soll der Innenverteidiger offiziell vorgestellt werden. Es soll ein entscheidendes Puzzleteil für den neuen Bundesliga-Kader der Hamburger sein.

Die vergangenen vier Spielzeiten hat Torunarigha bei der KAA Gent verbracht. Bei dem belgischen Erstligisten entwickelte sich der 27-Jährige, der zuvor bei Hertha BSC unter Vertrag stand und dabei auf immerhin 73 Bundesliga-Einsätze kam, zum echten Top-Verteidiger. Das belegen mehrere Werte. Ob im Spiel mit oder gegen den Ball – in vielen Bereichen gehörte Torunarigha zuletzt zu den besten Abwehrspielern in Belgien.

Torunarigha überzeugt mit starken Abwehr-Werten

Für knapp acht Balleroberungen sorgte der Innenverteidiger in der zurückliegenden Saison pro Spiel. 66,8 Prozent seiner Zweikämpfe konnte der Linksfuß in der Defensive gewinnen. Im Schnitt gab es von dem kopfballstarken 1,91-Meter-Mann mehr als elf erfolgreiche Abwehr-Aktionen pro Partie. Im Spiel nach vorne sieht es ähnlich aus. Auch dort lag Torunarigha zuletzt in Belgien in mehreren Bereichen über dem Liga-Durchschnitt.

Die Beschleunigung mit Ball gehört genauso zu seinen Stärken wie das Dribbling (69,2 Prozent erfolgreich) und die Pässe in die Spitze. Über neun kamen davon zuletzt von ihm pro Spiel an. Seine Erfolgsquote bei langen Pässen lag in der abgelaufenen Spielzeit immerhin bei 56 Prozent.

Nur drei Spieler sind beim HSV schneller als Torunarigha

Besonders sein Tempo wird der HSV in der Bundesliga gut gebrauchen können. Bereits zu seiner Zeit in Berlin kam Torunarigha auf eine Top-Geschwindigkeit von 34,97 km/h. Da kann kein Verteidiger aus dem aktuellen HSV-Kader mithalten. In der zurückliegenden Saison gab es mit Fabio Baldé (35,62), Ransford Königsdörffer (35,08) und Immanuel Pherai (34,99) nur drei Hamburger, die schneller waren. Den besten Speed-Wert in der HSV-Innenverteidigung hatte Daniel Elfadli (32,92).

Schnell, passsicher, zweikampfstark – das zeichnet Torunarigha unter anderem aus. Zudem verfügt der Innenverteidiger über reichlich Erfahrung. Mehr als 150 Erstligaspiele hat er in Deutschland und Belgien schon gemacht. Dazu kommen 34 Einsätze im Europacup (Conference League und Europa League). In der Nationalmannschaft hat er bis zur U21 für Deutschland gespielt. Dabei war auch Stefan Kuntz sein Trainer. 2023 wurde der Verteidiger erstmals in die A-Nationalmannschaft Nigerias eingeladen. Ein Spiel hat er bislang für die „Super Eagles“ gemacht.